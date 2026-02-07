«Торино» едва не подписал российского защитника

Новичок китайского «Чэнду» Егор Сорокин подтвердил, что мог перейти в «Торино».

«С Китаем в целом в начале января пошло какое-то движение, потом была пауза. Был клуб «Ухань», с которым я подписал предварительный контракт, но через два дня, в день игры против «Олимпиакоса», они прислали [сообщение], что отказываются в связи с какими‑то перерасчетами и нагрузками на клуб. Очень непонятная история получилась, честно говоря, с их стороны, но ладно, это уже в прошлом.

Потом, через какое‑то время, уже в Лондоне появился «Чэнду», договорились достаточно быстро. Я подождал закрытия трансферного окна в Европе. Находился в Лондоне, чтобы, если что, быстро пройти медицинское обследование. Побыл с семьей в Лондоне, прилетел в Казань утром и этим же днем вылетел в Чэнду.

С российскими клубами не было контактов. Правда ли был вариант с «Торино»? Да, такой вариант присутствовал. Но в конечном итоге они выбрали другого футболиста под закрытие трансферного окна», – сказал Сорокин.