«Торино» едва не подписал российского защитника

Сегодня, 17:50
2

Новичок китайского «Чэнду» Егор Сорокин подтвердил, что мог перейти в «Торино».

«С Китаем в целом в начале января пошло какое-то движение, потом была пауза. Был клуб «Ухань», с которым я подписал предварительный контракт, но через два дня, в день игры против «Олимпиакоса», они прислали [сообщение], что отказываются в связи с какими‑то перерасчетами и нагрузками на клуб. Очень непонятная история получилась, честно говоря, с их стороны, но ладно, это уже в прошлом.

Потом, через какое‑то время, уже в Лондоне появился «Чэнду», договорились достаточно быстро. Я подождал закрытия трансферного окна в Европе. Находился в Лондоне, чтобы, если что, быстро пройти медицинское обследование. Побыл с семьей в Лондоне, прилетел в Казань утром и этим же днем вылетел в Чэнду.

С российскими клубами не было контактов. Правда ли был вариант с «Торино»? Да, такой вариант присутствовал. Но в конечном итоге они выбрали другого футболиста под закрытие трансферного окна», – сказал Сорокин.

  • Сорокин провел в «Кайрате» последние полтора года, оформив 2+2 в 54 матчах.
  • В России он поиграл за «Рубин», «Нефтехимик» и «Краснодар».
  • Сорокин играл за сборную России.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Чэнду Жунчэн Торино Сорокин Егор
FFR
1770483009
Торино спохватился во время.
Ответить
Skull_Boy
1770484566
Верим в это дешевое 3,14здабольство, где ввел переговоры с Торино, но перешел в китайское гуано, смешно
Ответить
