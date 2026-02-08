Серия А. «Интер» разгромил «Сассуоло» (5:0), Димарко сделал 3 ассиста

«Интер» крупно обыграл «Сассуоло» в гостевом матче 24-го тура Серии А – 5:0.
Три результативные передачи на свой счет записал Федерико Димарко.
«Интер» набрал 58 очков и лидирует в чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя в виде «Милана» составляет 8 очков.
Италия. Серия А. 24 тур
Сассуоло - Интер - 0:5 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Я. Орель Биссек, 11; 0:2 - М. Тюрам, 28; 0:3 - Л. Мартинес, 50; 0:4 - М. Аканджи, 54; 0:5 - Л. Энрике, 89.
Удаления: Н. Матич, 54 (вторая ж.к) - нет.
Источник: «Бомбардир»