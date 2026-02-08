Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Серия А. «Интер» разгромил «Сассуоло» (5:0), Димарко сделал 3 ассиста

Серия А. «Интер» разгромил «Сассуоло» (5:0), Димарко сделал 3 ассиста

Сегодня, 21:52

«Интер» крупно обыграл «Сассуоло» в гостевом матче 24-го тура Серии А – 5:0.

Три результативные передачи на свой счет записал Федерико Димарко.

«Интер» набрал 58 очков и лидирует в чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя в виде «Милана» составляет 8 очков.

Италия. Серия А. 24 тур
Сассуоло - Интер - 0:5 (0:2)
Голы: 0:1 - Я. Орель Биссек, 11; 0:2 - М. Тюрам, 28; 0:3 - Л. Мартинес, 50; 0:4 - М. Аканджи, 54; 0:5 - Л. Энрике, 89.
Удаления: Н. Матич, 54 (вторая ж.к) - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Сассуоло
