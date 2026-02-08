Серия А. «Интер» разгромил «Сассуоло» (5:0), Димарко сделал 3 ассиста

«Интер» крупно обыграл «Сассуоло» в гостевом матче 24-го тура Серии А – 5:0.

Три результативные передачи на свой счет записал Федерико Димарко.

«Интер» набрал 58 очков и лидирует в чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя в виде «Милана» составляет 8 очков.