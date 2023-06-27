«Милан» близок к покупке двух игроков «Челси»

«Милан» собирается усилить состав сразу двумя футболистами «Челси».
Итальянский клуб стал активнее работать на трансферном рынке, заработав на продаже Сандро Тонали в «Ньюкасл».
Самого итальянского полузащитника должен заменить Рубен Лофтус-Чик. Также «Милан» близок к покупке вингера Кристиана Пулишича.
- Рыночная стоимость обоих игроков «Челси» – 25 миллионов евро.
- Лофтус-Чик в прошедшем сезоне сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- В активе Пулишича 1 гол и 2 результативные передачи в 30 играх.
Источник: La Gazzetta dello Sport