«Милан» близок к покупке двух игроков «Челси»

«Милан» собирается усилить состав сразу двумя футболистами «Челси».

Итальянский клуб стал активнее работать на трансферном рынке, заработав на продаже Сандро Тонали в «Ньюкасл».

Самого итальянского полузащитника должен заменить Рубен Лофтус-Чик. Также «Милан» близок к покупке вингера Кристиана Пулишича.