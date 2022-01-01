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Италия. Серия B
Команды
Феральписало
Результаты
Феральписало
Сало
Италия. Серия B
Стадион:
Лино Турина
Сайт:
http://www.feralpisalo.it/
Тренер:
Марко Дзаффарони
Состав
Результаты
Расписание
Таблица
Италия. Серия В. 2023/2024
Италия. Кубок. 2023/2024
Италия. Кубок. 2022/2023
Италия. Кубок. 2019/2020
10.05 | 21:30
Феральписало
0 : 1
Тернана
05.05 | 16:00
Венеция
2 : 1
Феральписало
01.05 | 19:00
Феральписало
2 : 2
Брешиа
27.04 | 17:15
Циттаделла
1 : 1
Феральписало
20.04 | 15:00
Феральписало
2 : 5
Комо
13.04 | 15:00
Пиза
2 : 1
Феральписало
06.04 | 15:00
Феральписало
2 : 2
Козенца
01.04 | 19:00
Кремонезе
0 : 1
Феральписало
16.03 | 16:00
Феральписало
1 : 2
Парма
09.03 | 16:00
Модена
2 : 3
Феральписало
03.03 | 18:15
Феральписало
1 : 3
Сампдория
28.02 | 22:30
Специя
0 : 2
Феральписало
24.02 | 16:00
Феральписало
0 : 1
Асколи
17.02 | 16:00
Бари
1 : 0
Феральписало
10.02 | 16:00
Феральписало
1 : 2
Палермо
03.02 | 16:00
Реджана 1919
1 : 1
Феральписало
27.01 | 18:15
Феральписало
4 : 1
Лекко
20.01 | 16:00
Феральписало
3 : 0
Катанцаро
13.01 | 16:00
Зюйдтироль
1 : 0
Феральписало
26.12 | 17:00
Феральписало
2 : 2
Венеция
23.12 | 18:15
Сампдория
2 : 3
Феральписало
16.12 | 16:00
Феральписало
1 : 0
Кремонезе
09.12 | 16:00
Тернана
1 : 0
Феральписало
02.12 | 16:00
Феральписало
0 : 1
Циттаделла
25.11 | 16:00
Комо
2 : 1
Феральписало
11.11 | 16:00
Феральписало
3 : 3
Бари
04.11 | 16:00
Козенца
1 : 1
Феральписало
28.10 | 15:00
Феральписало
0 : 3
Реджана 1919
21.10 | 17:15
Катанцаро
3 : 0
Феральписало
06.10 | 21:30
Брешиа
1 : 1
Феральписало
30.09 | 15:00
Феральписало
1 : 2
Специя
26.09 | 19:15
Лекко
1 : 2
Феральписало
23.09 | 15:00
Феральписало
0 : 1
Пиза
16.09 | 15:00
Феральписало
1 : 1
Модена
02.09 | 19:30
Палермо
3 : 0
Феральписало
29.08 | 21:30
Асколи
3 : 0
Феральписало
26.08 | 21:30
Феральписало
0 : 2
Зюйдтироль
20.08 | 21:30
Парма
2 : 0
Феральписало
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