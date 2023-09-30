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Расписание матчей
Италия. Серия B
Феральписало - Специя
Феральписало - Специя: обзор матча 30 сентября 2023
Феральписало
30.09.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 8 тур
1 : 2
Завершен
Специя
87'
А. Ла Мантия
16'
С. Эспозито (П)
45+1'
М. Антонуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Феральписало - Специя
90'
+1
Желтая карточка
А. Экдаль
88'
Желтая карточка
Л. Моро
ГОЛ! 1:2!
А. Ла Мантия
Пас отдал
D. Di Molfetta
87'
84'
Желтая карточка
Д. Николау
76'
Замена
Л. Моро
️️️️
Ф. Пио Эспозито
72'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
С. Эспозито
72'
Замена
Т. Ципот
️️️️
М. Антонуччи
Замена
D. Di Molfetta
️️️️
Д. Балестреро
67'
64'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Р. Куда
64'
Замена
N. Pietra
️️️️
С. Элиа
60'
Желтая карточка
С. Элиа
58'
Желтая карточка
М. Антонуччи
Замена
K. Butić
️️️️
В. Париджини
46'
Замена
Х. Курфалидис
️️️️
Л. Фьордилино
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Антонуччи
Пас отдал
Р. Куда
Желтая карточка
Л. Чеппителли
35'
33'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Эспозито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
87
Бруно Мартелла
ЦП
20
Mattia Zennaro
ЦП
8
Давиде Балестреро
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Феральписало
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
6
Loris Bacchetti
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
10
Davide Di Molfetta
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
21
Federico Carraro
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Лука Моро
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-1-4-2
1
Пицциньякко
23
Чеппителли
38
3
Летизия
16
Фьордилино
87
Мартелла
8
Балестреро
14
Париджини
20
4
Феличи
19
Ла Мантия
4-1-2-1-2
1
Дронговски
98
Амьен-Аду
13
Бертола
43
Николау
13
Реца
94
Эспозито
23
Бандинелли
80
Куда
71
Элиа
16
Антонуччи
94
Пио Эспозито
16
Фьордилино
39
Курфалидис
39
Курфалидис
16
Фьордилино
8
Балестреро
10
10
8
Балестреро
14
Париджини
45
45
14
Париджини
94
Эспозито
14
Журковски
14
Журковски
94
Эспозито
80
Куда
8
Экдаль
8
Экдаль
80
Куда
71
Элиа
15
15
71
Элиа
16
Антонуччи
11
Ципот
11
Ципот
16
Антонуччи
94
Пио Эспозито
9
Моро
9
Моро
94
Пио Эспозито
Остались в запасе
Феральписало
Специя
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
6
Loris Bacchetti
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
11
Маттиа Компаньон
ЦП
21
Federico Carraro
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
6
Loris Bacchetti
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
11
Маттиа Компаньон
ЦП
21
Federico Carraro
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Феральписало - Специя
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
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