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Расписание матчей
Италия. Серия B
Феральписало - Тернана
Феральписало - Тернана: обзор матча 10 мая 2024
Феральписало
10.05.2024, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 38 тур
0 : 1
Завершен
Тернана
25'
Ф. Дистефано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Феральписало - Тернана
Замена
Л. Фьордилино
️️️️
D. Hergheligiu
81'
Замена
M. Zennaro
️️️️
Х. Курфалидис
81'
75'
Замена
А. Раймондо
️️️️
Г. Перейро
75'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
G. Boloca
58'
Замена
F. Dionisi
️️️️
Ф. Карбони
57'
Замена
К. де Бур
️️️️
Д. Фатиканти
52'
Желтая карточка
Д. Фатиканти
Замена
М. Компаньон
️️️️
Э. Дубицкас
46'
36'
Желтая карточка
Л. Аматуччи
25'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дистефано
Пас отдал
Л. Аматуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
23
Лука Чеппителли
(К)
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
27
Denis Hergheligiu
ЦП
6
Luca Giudici
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
7
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Тернана
18
Tommaso Vitali
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Costantino Favasuli
ЦП
71
Грегорио Луперини
(К)
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Феральписало
18
Luca Liverani
ВР
16
Лука Фьордилино
ОП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
20
Mattia Zennaro
ЦП
70
Christopher Attys
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
22
Денис Франки
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
4-3-3
1
Пицциньякко
23
Чеппителли
66
38
3
Летизия
27
6
39
Курфалидис
4
Феличи
19
Ла Мантия
7
Дубицкас
3-1-2-2-2
18
15
Далле Мура
5
3
16
Фатиканти
2
71
Луперини
16
Аматуччи
26
Перейро
29
Карбони
20
Дистефано
27
16
Фьордилино
16
Фьордилино
27
7
Дубицкас
11
Компаньон
11
Компаньон
7
Дубицкас
39
Курфалидис
20
20
39
Курфалидис
5
4
Соренсен
4
Соренсен
5
16
Фатиканти
8
де Бур
8
де Бур
16
Фатиканти
26
Перейро
9
Раймондо
9
Раймондо
26
Перейро
29
Карбони
65
65
29
Карбони
Остались в запасе
Феральписало
Тернана
18
Luca Liverani
ВР
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
70
Christopher Attys
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
1
Antony Iannarilli
ВР
22
Денис Франки
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
24
F. Viviani
ЦФ
Остались в запасе
18
Luca Liverani
ВР
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
70
Christopher Attys
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
Остались в запасе
1
Antony Iannarilli
ВР
22
Денис Франки
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
24
F. Viviani
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Феральписало - Тернана
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
21
11
Офсайды
1
5
Количество передач
476
400
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Дьонизи
(Л'Аквила)
Стадион:
Stadio Lino Turina, Salo
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Тернана
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
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