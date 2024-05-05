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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Катанцаро
Тернана - Катанцаро: обзор матча 05 мая 2024
Тернана
05.05.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия В, 37 тур
1 : 0
Завершен
Катанцаро
78'
Ф. Дистефано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Катанцаро
90'
+2
Замена
L. Verna
️️️️
M. Situm
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дистефано
78'
Замена
А. Раймондо
️️️️
Г. Перейро
73'
Замена
F. Viviani
️️️️
Д. Фатиканти
73'
69'
Замена
К. Миранда
️️️️
А. Оливери
69'
Замена
M. Pompetti
️️️️
S. Pontisso
Замена
F. Dionisi
️️️️
Ф. Карбони
66'
59'
Замена
А. Доннарумма
️️️️
П. Иеммелло
59'
Замена
М. Стоппа
️️️️
Я. Вандепутте
55'
Желтая карточка
S. Pontisso
48'
Желтая карточка
Я. Петриччионе
34'
Желтая карточка
Я. Вандепутте
Желтая карточка
Т. Касасола
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
18
Tommaso Vitali
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
(К)
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Costantino Favasuli
ЦП
71
Грегорио Луперини
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
4
Matias Antonini
ЦЗ
3
Davide Veroli
ЦЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
10
Якопо Петриччионе
ОП
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Андреа Оливери
ПВ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
(К)
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Тернана
76
Filippo Novelli
ВР
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Катанцаро
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
14
Marco Pompetti
ЦП
8
L. Verna
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
19
Маттео Стоппа
ЦФ
3-1-2-2-2
18
15
Далле Мура
3
15
Касасола
16
Фатиканти
2
71
Луперини
26
Перейро
16
Аматуччи
29
Карбони
20
Дистефано
3-1-1-2-3
1
14
Скогнамилло
4
3
10
Петриччионе
20
14
Оливери
27
Вандепутте
18
9
Иеммелло
14
Бьяши
29
Карбони
65
65
29
Карбони
16
Фатиканти
24
24
16
Фатиканти
26
Перейро
9
Раймондо
9
Раймондо
26
Перейро
14
Оливери
44
Миранда
44
Миранда
14
Оливери
20
14
14
20
18
8
8
18
9
Иеммелло
99
Доннарумма
99
Доннарумма
9
Иеммелло
27
Вандепутте
19
Стоппа
19
Стоппа
27
Вандепутте
Остались в запасе
Тернана
Катанцаро
76
Filippo Novelli
ВР
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Остались в запасе
76
Filippo Novelli
ВР
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
Остались в запасе
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Статистика матча Тернана - Катанцаро
1
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
14
Офсайды
5
1
Количество передач
298
571
Сейвы
1
7
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Франческо Фурно
(Рим)
Стадион:
Libero Liberati, Terni
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