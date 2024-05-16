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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Тернана
Бари - Тернана: обзор матча 16 мая 2024
Бари
16.05.2024, четверг, 21:30
Италия. Серия В, Переходные матчи
1 : 1
Завершен
Тернана
59'
М. Насти
82'
Г. Перейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бари - Тернана
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
90'
+5
86'
Замена
F. Dionisi
️️️️
Г. Перейро
82'
ГОЛ! 1:1!
Г. Перейро
Пас отдал
К. де Бур
75'
Замена
А. Раймондо
️️️️
Ф. Карбони
Замена
Я. Каллон
️️️️
М. Насти
75'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Сибилли
75'
Замена
I. Achik
️️️️
N. Bellomo
66'
Желтая карточка
М. Насти
60'
60'
Замена
К. де Бур
️️️️
Д. Фатиканти
ГОЛ! 1:0!
М. Насти
Пас отдал
Д. Риччи
59'
Желтая карточка
N. Bellomo
55'
Замена
М. Майта
️️️️
Д. Акампора
46'
30'
Желтая карточка
Г. Перейро
24'
Желтая карточка
C. Favasuli
11'
Пенальти не реализован!
Т. Касасола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
17
Raffaele Maiello
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
(К)
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Costantino Favasuli
ЦП
71
Грегорио Луперини
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Бари
12
Бренно
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
11
Яя Каллон
ПВ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Тернана
22
Денис Франки
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
24
F. Viviani
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
4-3-3
1
25
6
Ди Чезаре
34
Викари
31
Риччи
17
50
Бенали
13
Акампора
19
Насти
33
Сибилли
10
3-1-2-2-2
1
15
Касасола
3
15
Далле Мура
16
Фатиканти
2
71
Луперини
16
Аматуччи
26
Перейро
20
Дистефано
29
Карбони
13
Акампора
8
Майта
8
Майта
13
Акампора
19
Насти
11
Каллон
11
Каллон
19
Насти
10
11
11
10
33
Сибилли
47
Пушкаш
47
Пушкаш
33
Сибилли
16
Фатиканти
8
де Бур
8
де Бур
16
Фатиканти
29
Карбони
9
Раймондо
9
Раймондо
29
Карбони
26
Перейро
65
65
26
Перейро
Остались в запасе
Бари
Тернана
12
Бренно
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
22
Денис Франки
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
24
F. Viviani
ЦФ
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Остались в запасе
22
Денис Франки
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
24
F. Viviani
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Бари - Тернана
3
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
16
Офсайды
1
1
Количество передач
376
324
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Аурельяно
(Болонья)
Стадион:
San Nicola, Bari
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