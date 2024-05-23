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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Бари
Тернана - Бари: обзор матча 23 мая 2024
Тернана
23.05.2024, четверг, 21:30
Италия. Серия В, Переходные матчи
0 : 3
Завершен
Бари
45+2'
В. Ди Чезаре
51'
Д. Риччи
64'
Д. Сибилли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тернана - Бари
Желтая карточка
F. Dionisi
90'
+6
Желтая карточка
Г. Луперини
90'
+4
90'
Желтая карточка
Д. Акампора
87'
Замена
Д. Акампора
️️️️
М. Майта
87'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Сибилли
78'
Красная карточка
N. Bellomo
69'
Замена
G. Morachioli
️️️️
М. Насти
64'
ГОЛ! 0:3!
Д. Сибилли
Пас отдал
М. Дорвал
61'
Желтая карточка
М. Насти
57'
Замена
К. Лулич
️️️️
R. Maiello
Замена
К. де Бур
️️️️
Ф. Карбони
57'
51'
ГОЛ! 0:2!
Д. Риччи
Пас отдал
М. Насти
Замена
А. Раймондо
️️️️
Д. Фатиканти
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
В. Ди Чезаре
Пас отдал
Д. Сибилли
Желтая карточка
К. Далле Мура
45'
33'
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
22'
Желтая карточка
R. Maiello
21'
Желтая карточка
М. Майта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
(К)
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Costantino Favasuli
ЦП
71
Грегорио Луперини
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
8
Маттиа Майта
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
19
Марко Насти
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Тернана
18
Tommaso Vitali
ВР
22
Денис Франки
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Бари
12
Бренно
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
3-1-2-2-2
1
15
Далле Мура
3
15
Касасола
16
Фатиканти
2
71
Луперини
26
Перейро
16
Аматуччи
29
Карбони
20
Дистефано
3-2-3-2
1
34
Викари
31
Риччи
25
93
Дорвал
6
Ди Чезаре
8
Майта
50
Бенали
17
33
Сибилли
19
Насти
29
Карбони
8
де Бур
8
де Бур
29
Карбони
16
Фатиканти
9
Раймондо
9
Раймондо
16
Фатиканти
17
26
Лулич
26
Лулич
17
8
Майта
13
Акампора
13
Акампора
8
Майта
33
Сибилли
47
Пушкаш
47
Пушкаш
33
Сибилли
19
Насти
17
17
19
Насти
Остались в запасе
Тернана
Бари
18
Tommaso Vitali
ВР
22
Денис Франки
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
24
F. Viviani
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
12
Бренно
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
18
Tommaso Vitali
ВР
22
Денис Франки
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
24
F. Viviani
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Тернана - Бари
3
1
5
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
8
Нарушения
16
17
Офсайды
0
1
Количество передач
384
354
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
71
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Ла Пенна
(Рим)
Стадион:
Libero Liberati, Terni
Новости команд
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«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
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