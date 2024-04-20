Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Феральписало - Комо
Феральписало - Комо: обзор матча 20 апреля 2024
Феральписало
20.04.2024, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 34 тур
2 : 5
Завершен
Комо
16'
М. Феличи
45+1'
M. Zennaro
21'
П. Кутроне
31'
Ф. Барба
39'
П. Кутроне
64'
Г. Стрефецца
86'
М. Браунедер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Феральписало - Комо
Желтая карточка
M. Zennaro
88'
Замена
Д. Манцари
️️️️
Х. Курфалидис
87'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
K. Butić
87'
86'
ГОЛ! 2:5!
М. Браунедер
79'
Замена
M. Chajia
️️️️
П. Кутроне
78'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Л. Да Кунья
68'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
A. Bellemo
68'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
А. Габриеллони
64'
ГОЛ! 2:4!
Г. Стрефецца
Пас отдал
Л. Да Кунья
Замена
М. Компаньон
️️️️
Э. Дубицкас
63'
Замена
Г. Летизия
️️️️
Д. Крастев
63'
ГОЛ! 2:3!
M. Zennaro
Пас отдал
М. Феличи
45'
+1
39'
ГОЛ! 1:3!
П. Кутроне
31'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Барба
Пас отдал
Г. Стрефецца
21'
ГОЛ! 1:1!
П. Кутроне
Пас отдал
А. Габриеллони
ГОЛ! 1:0!
М. Феличи
Пас отдал
M. Zennaro
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
(К)
ОП
39
Христос Курфалидис
ЦП
20
Mattia Zennaro
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Феральписало
18
Luca Liverani
ВР
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
20
Davide Voltan
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
8
Давиде Балестреро
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
70
Christopher Attys
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Самуэль Балле
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
3-1-3-3
1
Пицциньякко
66
3
38
16
Фьордилино
39
Курфалидис
20
5
Крастев
45
7
Дубицкас
4
Феличи
2-3-1-4
1
Шемпер
18
Гольданига
93
Барба
6
Йовине
8
23
Браунедер
7
Стрефецца
99
Габриеллони
7
Да Кунья
3
Сала
10
Кутроне
5
Крастев
3
Летизия
3
Летизия
5
Крастев
7
Дубицкас
11
Компаньон
11
Компаньон
7
Дубицкас
45
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
45
39
Курфалидис
18
Манцари
18
Манцари
39
Курфалидис
8
28
Абильдгор
28
Абильдгор
8
7
Да Кунья
33
Базелли
33
Базелли
7
Да Кунья
10
Кутроне
7
7
10
Кутроне
99
Габриеллони
16
Джоаккини
16
Джоаккини
99
Габриеллони
Остались в запасе
Феральписало
Комо
18
Luca Liverani
ВР
20
Davide Voltan
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
8
Давиде Балестреро
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
70
Christopher Attys
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
10
Самуэль Балле
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
18
Luca Liverani
ВР
20
Davide Voltan
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
8
Давиде Балестреро
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
70
Christopher Attys
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
10
Самуэль Балле
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Феральписало - Комо
1
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
10
Нарушения
8
19
Офсайды
2
0
Количество передач
368
382
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Алессандро Пронтера
Стадион:
Stadio Lino Turina, Salo
Новости команд
Все
Феральписало
Комо
Серия А: шансы «Комо» и «Ювентуса» на победу в матче 13-го тура
10:09
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
Вчера, 14:00
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
Вчера, 13:44
7
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
Серия А: шансы «Комо» и «Ювентуса» на победу в матче 13-го тура
10:09
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
Вчера, 14:00
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
Вчера, 13:44
7
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+