Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Асколи - Феральписало
Асколи - Феральписало: обзор матча 29 августа 2023
Асколи
29.08.2023, вторник, 21:30
Италия. Серия В, 3 тур
3 : 0
Завершен
Феральписало
29'
П. Мендеш
31'
П. Родригес
77'
П. Мендеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Асколи - Феральписало
Замена
L. Cosimi
️️️️
M. Falzerano
86'
Замена
S. D'Uffizi
️️️️
П. Родригес
86'
83'
Замена
В. Париджини
️️️️
М. Феличи
ГОЛ с пенальти! 3:0!
П. Мендеш
77'
75'
Замена
М. Компаньон
️️️️
D. Di Molfetta
Замена
В. Миллико
️️️️
Д. Манцари
72'
59'
Замена
М. Сау
️️️️
K. Butić
51'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
Замена
Ф. Калигара
️️️️
К. Адьяпонг
51'
46'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
D. Hergheligiu
ГОЛ! 2:0!
П. Родригес
Пас отдал
S. Giovane
31'
ГОЛ! 1:0!
П. Мендеш
Пас отдал
Д. Манцари
29'
28'
Желтая карточка
Д. Балестреро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
23
Marcello Falzerano
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
55
Джузеппе Беллуски
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
8
Давиде Балестреро
ЦП
21
Federico Carraro
ЦП
10
Davide Di Molfetta
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Асколи
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
98
Francesco Cozzoli
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
73
Erdis Kraja
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
21
Lorenzo Cosimi
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
Феральписало
6
Loris Bacchetti
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
87
Бруно Мартелла
ЦП
4
Mattia Musatti
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
77
Brayan Gjyla
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
2-4-4
2
Вивиано
17
Адьяпонг
31
Боттегин
14
8
Гнаоре
73
Мазини
23
55
Беллуски
9
Мендеш
18
Манцари
21
Родригес
4-4-2
1
Пицциньякко
23
Чеппителли
66
3
38
21
10
27
8
Балестреро
45
4
Феличи
17
Адьяпонг
21
Калигара
21
Калигара
17
Адьяпонг
23
21
21
23
18
Манцари
7
Миллико
7
Миллико
18
Манцари
21
Родригес
15
15
21
Родригес
4
Феличи
14
Париджини
14
Париджини
4
Феличи
10
11
Компаньон
11
Компаньон
10
27
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
27
45
25
Сау
25
Сау
45
Остались в запасе
Асколи
Феральписало
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
98
Francesco Cozzoli
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
73
Erdis Kraja
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
6
Loris Bacchetti
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
87
Бруно Мартелла
ЦП
4
Mattia Musatti
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
77
Brayan Gjyla
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
98
Francesco Cozzoli
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
73
Erdis Kraja
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
Остались в запасе
6
Loris Bacchetti
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
87
Бруно Мартелла
ЦП
4
Mattia Musatti
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
77
Brayan Gjyla
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Асколи - Феральписало
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
Новости команд
Все
Асколи
Феральписало
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
Каррера готов вернуться в Россию после увольнения из «Асколи»
2024.09.27 17:51
8
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
Каррера назвал сильнейшего игрока «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17
2024.06.02 14:28
3
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
Каррера готов вернуться в Россию после увольнения из «Асколи»
2024.09.27 17:51
8
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
Каррера назвал сильнейшего игрока «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17
2024.06.02 14:28
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+