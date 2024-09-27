Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен высказался о провале Массимо Карреры в «Асколи».

Тренера сегодня уволили из клуба 3-го итальянского дивизиона.

Он не спас «Асколи» от вылета из Серии B, а в Серии C набрал только 8 очков в 6 турах.

С 2016 по 2018 год Каррера тренировал «Спартак» и выиграл с москвичами РПЛ.

«В «Спартаке» если бы у него не было сильных футболистов, то они бы не выиграли чемпионство никак. Без тренера они бы тоже выиграли тогда.

Получается, что Каррера без «Спартака» ничего не может? Да! Он нигде не тренировал, опыта у него нет. Здесь ему помогли помощники.

Получается, ему повезло? Да. Если бы это происходило в другой команде, то она тоже была бы успешной и стала бы чемпионом.

Слабый ли он тренер сам по себе? Да, я так думаю», – заявил Хуншен.