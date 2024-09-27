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  • Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»

Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»

27 сентября 2024, 20:08
36

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен высказался о провале Массимо Карреры в «Асколи».

  • Тренера сегодня уволили из клуба 3-го итальянского дивизиона.
  • Он не спас «Асколи» от вылета из Серии B, а в Серии C набрал только 8 очков в 6 турах.
  • С 2016 по 2018 год Каррера тренировал «Спартак» и выиграл с москвичами РПЛ.

«В «Спартаке» если бы у него не было сильных футболистов, то они бы не выиграли чемпионство никак. Без тренера они бы тоже выиграли тогда.

Получается, что Каррера без «Спартака» ничего не может? Да! Он нигде не тренировал, опыта у него нет. Здесь ему помогли помощники.

Получается, ему повезло? Да. Если бы это происходило в другой команде, то она тоже была бы успешной и стала бы чемпионом.

Слабый ли он тренер сам по себе? Да, я так думаю», – заявил Хуншен.

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Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Асколи Каррера Массимо
Комментарии (36)
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Persona_non_Grata
1727457301
Случайно можно пару матчей выиграть, а турнир из 30 туров случайно не выигрывают и со слабыми игроками тоже не выигрывают, но эта обиженка еще забыла про бронзу ( не серебро только из-за нескольких гнид в команде ) и супер кубок !!! ... Ну а остальное - "если бы, если бы, если бы" - но все хорошо знают про то, что если бы у кого-то что-то было, то кем бы он был ... !!!
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slavа0508
1727458033
Я бы не сказал . что тогда состав был сильнейший в лиге как у Семака пи всех его чемпионствах . так что заслуга по любому тренера есть ...
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k611
1727458434
Спорное утверждение. Случайно чемпионства не выигрываются. Он как тренер объединил команду и играли они мощно, много мячей было забито в самой концовке. Мне кажется поставь топ тренеров в этот Асколи, если состав слабый - чудес не произойдёт, Лада Калина в Феррари не превратиться.
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Красногорск_Фан
1727459363
вопрос не в том какой тренер Каррера. А в том что при его участии у спартачей был долгожданный праздник "еще при этой жизни". помните как сетку резали. А именно ради этого и живут болельщики. Некоторых команд по 50-70 лет. Молодец он по любому.
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партизан84
1727459803
ждем "экспертные" мнения экс-повара, экс-уборщика и экс-капитана?
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...уефан
1727460012
...врачи Зенита уже сейчас садятся за мемуары! Семак напрягся!)...
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timon2401
1727460293
бред....в след сезоне после чемпионства Спартак был на втором месте отставая на одно очко от Зенита когда уволили Массимо..и состав у Спартака был такой же практически как при Аленичеве который занял 5 место и ******* Аеку в Москве..
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Plyash
1727462514
Одно имя бывшего врача: Лю...да ещё и Хуншен,о многом говорит,особенно по прошествии семи лет. В мою юность говорили - ума нет,иди в пед.,а Хуншен в мед. подался.Ошибся,похоже.
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Psih86
1727463682
Случайно можно проиграть условному Уралу, случайно можно проиграть в полуфинале кубка, случайно можно пропустить нелепый гол, случайно можно не забить пенальти, но выиграть Чемпионат случайно нельзя.
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Шустик
1727467381
Да не он выиграл, а федун купил - стыдно за сырдых поганый, ой как стыдно!!!
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