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Расписание матчей
Италия. Серия B
Брешиа - Феральписало
Брешиа - Феральписало: обзор матча 06 октября 2023
Брешиа
06.10.2023, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 9 тур
1 : 1
Завершен
Феральписало
90+1'
Г. Мончини
13'
А. Ла Мантия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брешиа - Феральписало
Желтая карточка
Г. Мончини
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
Г. Мончини
90'
+1
87'
Замена
D. Di Molfetta
️️️️
Х. Курфалидис
87'
Замена
M. Zennaro
️️️️
М. Феличи
Замена
Д. Боррелли
️️️️
М. Мангравити
69'
66'
Замена
D. Hergheligiu
️️️️
Л. Фьордилино
Замена
M. Huard
️️️️
М. Фарес
56'
Замена
Д. Ольцер
️️️️
Э. Ндой
55'
52'
Желтая карточка
А. Ла Мантия
Замена
T. Van De Looi
️️️️
F. Paghera
46'
43'
Желтая карточка
Д. Балестреро
Желтая карточка
А. Кистана
18'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Ла Мантия
Пас отдал
Б. Мартелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
9
Флавио Бианки
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
6
Loris Bacchetti
ЦЗ
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
39
Христос Курфалидис
ЦП
8
Давиде Балестреро
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
45
Karlo Butić
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
25
Николас Галацци
ЦП
17
Александр Джаллоу
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
Феральписало
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
20
Mattia Zennaro
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Federico Carraro
ЦП
10
Davide Di Molfetta
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
77
Brayan Gjyla
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
3-4-3
19
Леццерини
66
Папетти
51
Кистана
25
Бизоли
93
Фарес
4
8
Ндой
24
Мангравити
24
Дикман
11
Мончини
9
Бианки
3-1-3-3
1
Пицциньякко
3
Летизия
38
6
16
Фьордилино
39
Курфалидис
8
Балестреро
87
Мартелла
4
Феличи
19
Ла Мантия
45
4
6
6
4
8
Ндой
72
Ольцер
72
Ольцер
8
Ндой
24
Мангравити
29
Боррелли
29
Боррелли
24
Мангравити
93
Фарес
3
3
93
Фарес
4
Феличи
20
20
4
Феличи
16
Фьордилино
27
27
16
Фьордилино
39
Курфалидис
10
10
39
Курфалидис
Остались в запасе
Брешиа
Феральписало
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
25
Николас Галацци
ЦП
17
Александр Джаллоу
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Federico Carraro
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
77
Brayan Gjyla
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
25
Николас Галацци
ЦП
17
Александр Джаллоу
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
Остались в запасе
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Federico Carraro
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
77
Brayan Gjyla
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Брешиа - Феральписало
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
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Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
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