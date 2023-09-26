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Расписание матчей
Италия. Серия B
Лекко - Феральписало
Лекко - Феральписало: обзор матча 26 сентября 2023
Лекко
26.09.2023, вторник, 19:15
Италия. Серия В, 7 тур
1 : 2
Завершен
Феральписало
52'
Н. Бусо
51'
Д. Балестреро
54'
М. Феличи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лекко - Феральписало
88'
Замена
L. Bacchetti
️️️️
Л. Фьордилино
Желтая карточка
Д. Дельи Инноченти
83'
78'
Замена
D. Di Molfetta
️️️️
М. Феличи
Замена
Д. Дельи Инноченти
️️️️
G. Galli
73'
71'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
Замена
U. Eusepi
️️️️
А. Ионицэ
68'
65'
Замена
K. Butić
️️️️
А. Ла Мантия
65'
Замена
M. Zennaro
️️️️
Х. Курфалидис
Замена
А. Серсанти
️️️️
Д. Крочата
58'
Желтая карточка
Л. Марроне
57'
54'
ГОЛ! 1:2!
М. Феличи
Пас отдал
Б. Мартелла
ГОЛ! 1:1!
Н. Бусо
Пас отдал
Ф. Лепоре
52'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Балестреро
Пас отдал
В. Париджини
46'
Замена
В. Париджини
️️️️
М. Компаньон
Замена
Н. Бусо
️️️️
Л. Ди Стефано
46'
Замена
L. Giudici
️️️️
D. Guglielmotti
46'
28'
Желтая карточка
Д. Балестреро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
13
Matteo Battistini
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
44
Davide Guglielmotti
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
96
Giorgio Galli
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
9
Andrija Novakovich
ЦФ
32
Франко Лепоре
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
87
Бруно Мартелла
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
8
Давиде Балестреро
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Лекко
12
Luca Bonadeo
ВР
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
4
Vedran Celjak
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Luca Giudici
ЦП
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
9
Umberto Eusepi
ЦФ
7
Николо Бусо
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
Феральписало
6
Loris Bacchetti
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
10
Davide Di Molfetta
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
20
Mattia Zennaro
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
45
Karlo Butić
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
4-3-3
22
13
17
44
4
Марроне
17
Ионицэ
96
21
Крочата
73
Ди Стефано
32
Лепоре
9
3-1-4-2
1
Пицциньякко
3
Летизия
23
Чеппителли
38
16
Фьордилино
39
Курфалидис
11
Компаньон
8
Балестреро
87
Мартелла
4
Феличи
19
Ла Мантия
96
5
Дельи Инноченти
5
Дельи Инноченти
96
44
6
6
44
21
Крочата
5
Серсанти
5
Серсанти
21
Крочата
17
Ионицэ
9
9
17
Ионицэ
73
Ди Стефано
7
Бусо
7
Бусо
73
Ди Стефано
16
Фьордилино
6
6
16
Фьордилино
4
Феличи
10
10
4
Феличи
39
Курфалидис
20
20
39
Курфалидис
11
Компаньон
14
Париджини
14
Париджини
11
Компаньон
19
Ла Мантия
45
45
19
Ла Мантия
Остались в запасе
Лекко
Феральписало
12
Luca Bonadeo
ВР
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
4
Vedran Celjak
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
27
Denis Hergheligiu
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
12
Luca Bonadeo
ВР
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
4
Vedran Celjak
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
Остались в запасе
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
27
Denis Hergheligiu
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Лекко - Феральписало
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
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