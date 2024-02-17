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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Феральписало
Бари - Феральписало: обзор матча 17 февраля 2024
Бари
17.02.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 25 тур
1 : 0
Завершен
Феральписало
78'
Д. Сибилли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Феральписало
Замена
М. Насти
️️️️
Г. Пушкаш
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Сибилли
78'
Желтая карточка
К. Лулич
72'
Замена
К. Лулич
️️️️
М. Майта
66'
Замена
Я. Каллон
️️️️
J. Ménez
63'
63'
Замена
Д. Манцари
️️️️
Э. Дубицкас
62'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
K. Butić
Желтая карточка
Д. Сибилли
61'
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
8
Маттиа Майта
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
7
Jérémy Ménez
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Давиде Балестреро
(К)
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
10
Davide Di Molfetta
ЦП
45
Karlo Butić
ЦФ
7
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
15
Žan Žužek
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
19
Марко Насти
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Феральписало
18
Luca Liverani
ВР
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
5
Димо Крастев
ЦП
70
Christopher Attys
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
4-1-2-3
12
Бренно
93
Дорвал
34
Викари
31
Риччи
6
Ди Чезаре
6
Эджума
8
Майта
50
Бенали
47
Пушкаш
33
Сибилли
7
2-1-4-3
1
Пицциньякко
23
Чеппителли
66
16
Фьордилино
87
Мартелла
39
Курфалидис
10
8
Балестреро
4
Феличи
7
Дубицкас
45
8
Майта
26
Лулич
26
Лулич
8
Майта
7
11
Каллон
11
Каллон
7
47
Пушкаш
19
Насти
19
Насти
47
Пушкаш
45
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
45
7
Дубицкас
18
Манцари
18
Манцари
7
Дубицкас
Остались в запасе
Бари
Феральписало
1
Marco Pissardo
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
15
Žan Žužek
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
18
Luca Liverani
ВР
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
5
Димо Крастев
ЦП
70
Christopher Attys
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
15
Žan Žužek
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Остались в запасе
18
Luca Liverani
ВР
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
5
Димо Крастев
ЦП
70
Christopher Attys
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Бари - Феральписало
3
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
14
19
Офсайды
1
0
Количество передач
378
392
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Alberto Santoro, Italy
Стадион:
San Nicola, Bari
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Феральписало
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2021.02.18 09:55
1
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