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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Феральписало
Комо - Феральписало: обзор матча 25 ноября 2023
Комо
25.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 14 тур
2 : 1
Завершен
Феральписало
3'
Л. Да Кунья
90+3'
А. Габриеллони
52'
М. Компаньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Феральписало
Замена
О. Абильдгор
️️️️
П. Кутроне
90'
+9
90'
+5
Замена
М. Сау
️️️️
M. Zennaro
90'
+5
Замена
D. Di Molfetta
️️️️
Д. Балестреро
ГОЛ! 2:1!
А. Габриеллони
90'
+3
85'
Красная карточка
Г. Летизия
Красная карточка
Д. Базелли
84'
Замена
M. Chajia
️️️️
С. Верди
76'
72'
Желтая карточка
Д. Балестреро
Замена
М. Сала
️️️️
Н. Иоанну
72'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
Л. Да Кунья
71'
Замена
Б. Лассин Коне
️️️️
Д. Базелли
71'
Желтая карточка
Д. Базелли
68'
61'
Замена
М. Феличи
️️️️
В. Париджини
61'
Замена
K. Butić
️️️️
А. Ла Мантия
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Компаньон
Пас отдал
Г. Летизия
Желтая карточка
Л. Да Кунья
17'
13'
Желтая карточка
В. Париджини
ГОЛ! 1:0!
Л. Да Кунья
Пас отдал
П. Кутроне
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
87
Бруно Мартелла
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
20
Mattia Zennaro
ЦП
8
Давиде Балестреро
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
5
Michele Camporese
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
20
Liam Kerrigan
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
3
Марко Сала
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Феральписало
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Davide Di Molfetta
ЦП
45
Karlo Butić
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
4-3-1-2
1
Шемпер
25
26
93
Барба
14
Иоанну
6
Йовине
33
Базелли
8
90
Верди
10
Кутроне
7
Да Кунья
2-1-5-2
1
Пицциньякко
3
Летизия
66
16
Фьордилино
87
Мартелла
20
8
Балестреро
11
Компаньон
14
Париджини
19
Ла Мантия
5
10
Кутроне
28
Абильдгор
28
Абильдгор
10
Кутроне
90
Верди
7
7
90
Верди
33
Базелли
92
Коне
92
Коне
33
Базелли
14
Иоанну
3
Сала
3
Сала
14
Иоанну
7
Да Кунья
99
Габриеллони
99
Габриеллони
7
Да Кунья
8
Балестреро
10
10
8
Балестреро
19
Ла Мантия
45
45
19
Ла Мантия
14
Париджини
4
Феличи
4
Феличи
14
Париджини
20
25
Сау
25
Сау
20
Остались в запасе
Комо
Феральписало
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
20
Liam Kerrigan
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
20
Liam Kerrigan
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Остались в запасе
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Комо - Феральписало
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Francesco Cosso, Italy
Стадион:
Джузеппе Синигалья
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