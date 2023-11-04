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Расписание матчей
Италия. Серия B
Козенца - Феральписало
Козенца - Феральписало: обзор матча 04 ноября 2023
Козенца
04.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 12 тур
1 : 1
Завершен
Феральписало
19'
М. Вентури
62'
K. Butić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Козенца - Феральписало
90'
+1
Желтая карточка
Л. Фьордилино
Замена
А. Рисполи
️️️️
А. Фонтанароза
83'
79'
Замена
D. Hergheligiu
️️️️
M. Zennaro
77'
Желтая карточка
Б. Мартелла
Желтая карточка
С. Маццокки
68'
Замена
Л. Канотто
️️️️
A. Florenzi
67'
Замена
V. Crespi
️️️️
Ф. Форте
67'
62'
ГОЛ! 1:1!
K. Butić
Замена
С. Маццокки
️️️️
М. Маррас
56'
56'
Замена
М. Сау
️️️️
М. Компаньон
56'
Замена
K. Butić
️️️️
А. Ла Мантия
Желтая карточка
A. Florenzi
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Вентури
Пас отдал
Д. Чало
19'
6'
Желтая карточка
М. Феличи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
4
Pietro Martino
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
14
Джакомо Чало
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
7
Мануэль Маррас
ЦП
13
A. Meroni
(К)
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
6
Loris Bacchetti
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
20
Mattia Zennaro
ЦП
8
Давиде Балестреро
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Козенца
12
Alessandro Lai
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Луиджи Канотто
ПВ
17
Valerio Crespi
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Феральписало
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
21
Federico Carraro
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
3-3-4
1
Микаи
4
30
Фонтанароза
23
Вентури
14
Чало
42
Воца
7
Маррас
13
32
Форте
34
99
Тутино
3-1-4-2
1
Пицциньякко
23
Чеппителли
66
6
16
Фьордилино
8
Балестреро
87
Мартелла
11
Компаньон
20
19
Ла Мантия
4
Феличи
30
Фонтанароза
3
Рисполи
3
Рисполи
30
Фонтанароза
34
27
Канотто
27
Канотто
34
32
Форте
17
17
32
Форте
7
Маррас
30
Маццокки
30
Маццокки
7
Маррас
20
27
27
20
11
Компаньон
25
Сау
25
Сау
11
Компаньон
19
Ла Мантия
45
45
19
Ла Мантия
Остались в запасе
Козенца
Феральписало
12
Alessandro Lai
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
28
Massimo Zilli
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
21
Federico Carraro
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
12
Alessandro Lai
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
28
Massimo Zilli
ЦФ
Остались в запасе
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
21
Federico Carraro
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Козенца - Феральписало
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Matteo Gualtieri, Italy
Стадион:
Stadio San Vito, Cosenza
Новости команд
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Козенца
Феральписало
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
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