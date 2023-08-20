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Расписание матчей
Италия. Серия B
Парма - Феральписало
Парма - Феральписало: обзор матча 20 августа 2023
Парма
20.08.2023, воскресенье, 21:30
Италия. Серия В, 1 тур
2 : 0
Завершен
Феральписало
37'
А. Бенедичак (П)
66'
А. Бернабе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парма - Феральписало
85'
Замена
B. Gjyla
️️️️
Б. Мартелла
85'
Замена
Г. Феррарини
️️️️
D. Hergheligiu
Замена
Э. Дель Прато
️️️️
В. Загаритис
76'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Д. Ман
76'
Замена
В. Михаила
️️️️
А. Бенедичак
71'
ГОЛ! 2:0!
А. Бернабе
Пас отдал
Д. Ман
66'
66'
Замена
М. Феличи
️️️️
М. Компаньон
65'
Желтая карточка
М. Компаньон
65'
Замена
М. Сау
️️️️
А. Ла Мантия
Замена
А. Партипило
️️️️
А. Бонни
60'
Замена
А. Бернабе
️️️️
С. Сом
60'
43'
Желтая карточка
Д. Балестреро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бенедичак
37'
36'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
28'
Желтая карточка
L. Bacchetti
Желтая карточка
Д. Ман
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
23
Эрнани
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
6
Loris Bacchetti
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
10
Davide Di Molfetta
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
8
Давиде Балестреро
ЦП
21
Federico Carraro
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
11
Tjaš Begić
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
21
Антони Партипило
ЦФ
77
Дарио Ситс
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Феральписало
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
15
Matteo Di Gennaro
ЦЗ
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
36
Andrea Franzolini
ЦП
4
Mattia Musatti
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
77
Brayan Gjyla
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чичисола
19
Загаритис
71
Осорио
3
Циркати
26
Кулибали
19
Сом
23
Эрнани
24
Эстевес
27
Ман
14
Бонни
9
Бенедичак
3-5-1-1
1
Пицциньякко
23
Чеппителли
6
66
11
Компаньон
21
27
87
Мартелла
8
Балестреро
10
19
Ла Мантия
27
Ман
14
Ансальди
14
Ансальди
27
Ман
19
Загаритис
15
Дель Прато
15
Дель Прато
19
Загаритис
19
Сом
80
Бернабе
80
Бернабе
19
Сом
9
Бенедичак
7
Михаила
7
Михаила
9
Бенедичак
14
Бонни
21
Партипило
21
Партипило
14
Бонни
27
2
Феррарини
2
Феррарини
27
19
Ла Мантия
25
Сау
25
Сау
19
Ла Мантия
87
Мартелла
77
77
87
Мартелла
11
Компаньон
4
Феличи
4
Феличи
11
Компаньон
Остались в запасе
Парма
Феральписало
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
77
Дарио Ситс
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
15
Matteo Di Gennaro
ЦЗ
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
36
Andrea Franzolini
ЦП
4
Mattia Musatti
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
77
Дарио Ситс
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Остались в запасе
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
15
Matteo Di Gennaro
ЦЗ
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
36
Andrea Franzolini
ЦП
4
Mattia Musatti
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Парма - Феральписало
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
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