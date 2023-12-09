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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Феральписало
Тернана - Феральписало: обзор матча 09 декабря 2023
Тернана
09.12.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 16 тур
1 : 0
Завершен
Феральписало
43'
Ф. Дистефано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Феральписало
89'
Желтая карточка
M. Zennaro
85'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
K. Butić
82'
Желтая карточка
K. Butić
Замена
A. Celli
️️️️
Т. Касасола
81'
Замена
Г. Луперини
️️️️
Я. Лабойко
81'
78'
Замена
М. Сау
️️️️
D. Hergheligiu
78'
Замена
А. Да Крус
️️️️
М. Компаньон
Желтая карточка
A. Iannarilli
76'
Желтая карточка
С. Диаките
71'
67'
Желтая карточка
D. Hergheligiu
67'
Замена
M. Zennaro
️️️️
D. Di Molfetta
66'
Замена
М. Феличи
️️️️
В. Париджини
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
N. Corrado
61'
Замена
C. Favasuli
️️️️
К. де Бур
61'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
М. Капуано
45'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дистефано
Пас отдал
Т. Касасола
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦФ
15
Тиаго Касасола
ЦФ
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
11
Маттиа Компаньон
ЦП
10
Davide Di Molfetta
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
8
Давиде Балестреро
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
45
Karlo Butić
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Тернана
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
Феральписало
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
20
Mattia Zennaro
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
3-2-5
1
23
Диаките
19
Капуано
3
27
Лабойко
91
9
Раймондо
15
Касасола
8
де Бур
18
Фаллетти
20
Дистефано
3-5-1-1
1
Пицциньякко
66
23
Чеппителли
3
10
8
Балестреро
14
Париджини
87
Мартелла
27
11
Компаньон
45
19
Капуано
4
Соренсен
4
Соренсен
19
Капуано
15
Касасола
3
3
15
Касасола
91
8
Пюухтия
8
Пюухтия
91
8
де Бур
2
2
8
де Бур
27
Лабойко
71
Луперини
71
Луперини
27
Лабойко
10
20
20
10
11
Компаньон
9
Да Крус
9
Да Крус
11
Компаньон
14
Париджини
4
Феличи
4
Феличи
14
Париджини
45
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
45
27
25
Сау
25
Сау
27
Остались в запасе
Тернана
Феральписало
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
90
Iulius Marginean
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
90
Iulius Marginean
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
Остались в запасе
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Тернана - Феральписало
2
3
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
1
Нарушения
7
3
Количество передач
233
207
Сейвы
0
1
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Alberto Santoro, Italy
Стадион:
Libero Liberati, Terni
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Феральписало
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
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