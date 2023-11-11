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Расписание матчей
Италия. Серия B
Феральписало - Бари
Феральписало - Бари: обзор матча 11 ноября 2023
Феральписало
11.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 13 тур
3 : 3
Завершен
Бари
51'
В. Ди Чезаре (АГ)
65'
M. Zennaro
73'
М. Сау
7'
М. Насти
49'
Д. Сибилли
79'
I. Achik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Феральписало - Бари
87'
Желтая карточка
I. Achik
Замена
D. Hergheligiu
️️️️
M. Zennaro
87'
86'
Замена
N. Bellomo
️️️️
D. Diaw
79'
ГОЛ! 3:3!
I. Achik
79'
Замена
М. Араму
️️️️
R. Pucino
78'
Замена
I. Achik
️️️️
I. Koutsoupias
Желтая карточка
Д. Балестреро
75'
73'
Желтая карточка
Бренно
ГОЛ! 3:2!
М. Сау
Пас отдал
М. Феличи
73'
Замена
В. Париджини
️️️️
Г. Летизия
71'
Желтая карточка
M. Zennaro
67'
ГОЛ! 2:2!
M. Zennaro
65'
Замена
М. Сау
️️️️
М. Компаньон
64'
Замена
K. Butić
️️️️
А. Ла Мантия
64'
Желтая карточка
М. Компаньон
62'
61'
Желтая карточка
Ф. Викари
60'
Замена
М. Майта
️️️️
Д. Акампора
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
В. Ди Чезаре
51'
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сибилли
42'
Желтая карточка
D. Diaw
22'
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
12'
Пенальти не реализован!
D. Diaw
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Насти
Пас отдал
I. Koutsoupias
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
20
Mattia Zennaro
ЦП
8
Давиде Балестреро
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Бари
12
Бренно
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Феральписало
41
Marcus Pacurar
ЦЗ
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
5
Michele Camporese
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
3-1-4-2
1
Пицциньякко
66
23
Чеппителли
3
Летизия
16
Фьордилино
20
87
Мартелла
11
Компаньон
8
Балестреро
19
Ла Мантия
4
Феличи
3-2-1-4
12
Бренно
25
93
Дорвал
31
Риччи
6
Ди Чезаре
34
Викари
13
Акампора
19
Насти
9
33
Сибилли
30
3
Летизия
14
Париджини
14
Париджини
3
Летизия
20
27
27
20
19
Ла Мантия
45
45
19
Ла Мантия
11
Компаньон
25
Сау
25
Сау
11
Компаньон
13
Акампора
8
Майта
8
Майта
13
Акампора
25
70
Араму
70
Араму
25
9
10
10
9
30
11
11
30
Остались в запасе
Феральписало
Бари
41
Marcus Pacurar
ЦЗ
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
5
Michele Camporese
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
1
Marco Pissardo
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
41
Marcus Pacurar
ЦЗ
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
5
Michele Camporese
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Феральписало - Бари
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Бонасина
(Бергамо)
Стадион:
Stadio Leonardo Garilli, Piacenza
Новости команд
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