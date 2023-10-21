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Расписание матчей
Италия. Серия B
Катанцаро - Феральписало
Катанцаро - Феральписало: обзор матча 21 октября 2023
Катанцаро
21.10.2023, суббота, 17:15
Италия. Серия В, 10 тур
3 : 0
Завершен
Феральписало
51'
Я. Вандепутте
74'
Т. Бьяши
78'
L. Bacchetti (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катанцаро - Феральписало
88'
Желтая карточка
В. Париджини
Замена
G. Ambrosino
️️️️
П. Иеммелло
85'
80'
Замена
В. Париджини
️️️️
L. Bacchetti
80'
Замена
М. Сау
️️️️
K. Butić
Замена
Э. Бриньола
️️️️
Я. Вандепутте
79'
Замена
S. Pontisso
️️️️
А. Гьон
79'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
L. Bacchetti
78'
ГОЛ! 2:0!
Т. Бьяши
Пас отдал
М. Стоппа
74'
Желтая карточка
D. Veroli
65'
62'
Замена
М. Компаньон
️️️️
M. Zennaro
62'
Замена
Л. Фьордилино
️️️️
F. Carraro
Замена
Т. Бьяши
️️️️
D. Sounas
61'
Замена
М. Стоппа
️️️️
А. Доннарумма
61'
ГОЛ! 1:0!
Я. Вандепутте
51'
37'
Желтая карточка
F. Carraro
Желтая карточка
С. Скогнамилло
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
3
Davide Veroli
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
24
D. Sounas
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
27
Яри Вандепутте
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
6
Loris Bacchetti
ЦЗ
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
21
Federico Carraro
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
20
Mattia Zennaro
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Катанцаро
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
Феральписало
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
10
Davide Di Molfetta
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
3-2-5
1
3
23
14
Скогнамилло
77
Кацерис
8
Гьон
8
9
Иеммелло
99
Доннарумма
27
Вандепутте
24
4-3-3
1
Пицциньякко
38
23
Чеппителли
66
6
21
39
Курфалидис
20
45
19
Ла Мантия
4
Феличи
8
Гьон
20
20
8
Гьон
99
Доннарумма
19
Стоппа
19
Стоппа
99
Доннарумма
9
Иеммелло
70
70
9
Иеммелло
27
Вандепутте
17
Бриньола
17
Бриньола
27
Вандепутте
24
14
Бьяши
14
Бьяши
24
21
16
Фьордилино
16
Фьордилино
21
6
14
Париджини
14
Париджини
6
20
11
Компаньон
11
Компаньон
20
45
25
Сау
25
Сау
45
Остались в запасе
Катанцаро
Феральписало
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
10
Davide Di Molfetta
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
Остались в запасе
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
10
Davide Di Molfetta
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Катанцаро - Феральписало
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
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