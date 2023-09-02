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Расписание матчей
Италия. Серия B
Палермо - Феральписало
Палермо - Феральписало: обзор матча 02 сентября 2023
Палермо
02.09.2023, суббота, 19:30
Италия. Серия В, 4 тур
3 : 0
Завершен
Феральписало
16'
Р. Инсинье
48'
Л. Штулац
85'
Ф. Ди Франческо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палермо - Феральписало
ГОЛ! 3:0!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
Э. Солери
85'
83'
Замена
В. Париджини
️️️️
М. Компаньон
Замена
Э. Солери
️️️️
М. Луиджи Брунори
80'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Ф. Ди Мариано
80'
73'
Замена
Г. Летизия
️️️️
А. Ла Мантия
73'
Замена
K. Butić
️️️️
Г. Феррарини
65'
Желтая карточка
Л. Фьордилино
Замена
A. Vasic
️️️️
Л. Хендерсон
63'
Замена
К. Лунд
️️️️
G. Aurelio
62'
57'
Замена
М. Феличи
️️️️
D. Di Molfetta
57'
Замена
D. Hergheligiu
️️️️
L. Bacchetti
Желтая карточка
Н. Валенте
50'
ГОЛ! 2:0!
Л. Штулац
Пас отдал
Я. Сегре
48'
Замена
Н. Валенте
️️️️
Р. Инсинье
41'
ГОЛ! 1:0!
Р. Инсинье
Пас отдал
Л. Хендерсон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
8
Якопо Сегре
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
99
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
6
Loris Bacchetti
ЦЗ
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
10
Davide Di Molfetta
ЦП
8
Давиде Балестреро
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Палермо
91
Sebastiano Desplanches
ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
30
Никола Валенте
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Феральписало
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
20
Mattia Zennaro
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
77
Brayan Gjyla
ЦФ
4-1-2-2-2
15
Лучионе
32
Чеккарони
37
Матею
24
4
Штулац
8
Сегре
6
Хендерсон
23
Ди Мариано
94
Инсинье
22
99
Брунори
4-1-4-1
1
Пицциньякко
2
Феррарини
6
38
23
Чеппителли
16
Фьордилино
87
Мартелла
10
8
Балестреро
11
Компаньон
19
Ла Мантия
24
25
Лунд
25
Лунд
24
94
Инсинье
30
Валенте
30
Валенте
94
Инсинье
23
Ди Мариано
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
23
Ди Мариано
6
Хендерсон
14
14
6
Хендерсон
99
Брунори
92
Солери
92
Солери
99
Брунори
19
Ла Мантия
3
Летизия
3
Летизия
19
Ла Мантия
11
Компаньон
14
Париджини
14
Париджини
11
Компаньон
6
27
27
6
10
4
Феличи
4
Феличи
10
2
Феррарини
45
45
2
Феррарини
Остались в запасе
Палермо
Феральписало
91
Sebastiano Desplanches
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
20
Mattia Zennaro
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
77
Brayan Gjyla
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
91
Sebastiano Desplanches
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Остались в запасе
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
20
Mattia Zennaro
ЦП
14
Stefano Minelli
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
77
Brayan Gjyla
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Палермо - Феральписало
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
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