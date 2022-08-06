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    Диего Бортолуцци

    Тренер
    Имя Диего
    Фамилия Бортолуцци
    Команда Палермо
    Гражданство Италия
    Дата рождения 23 сентября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Палермо 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2022 Торино 3 : 0 Палермо
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