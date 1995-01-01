Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Парма
|21
|13
|6
|2
|41:18
|++23
|45
|2.
|Венеция
|21
|11
|6
|4
|38:25
|++13
|39
|3.
|Комо
|21
|11
|6
|4
|31:23
|++8
|39
|4.
|Кремонезе
|21
|11
|5
|5
|30:16
|++14
|38
|5.
|Циттаделла
|21
|10
|6
|5
|26:23
|++3
|36
|6.
|Палермо
|21
|10
|5
|6
|36:26
|++10
|35
|7.
|Катанцаро
|21
|10
|3
|8
|33:30
|++3
|33
|8.
|Брешиа
|21
|7
|8
|6
|23:22
|++1
|29
|9.
|Модена
|21
|7
|7
|7
|21:28
|-7
|28
|10.
|Бари
|21
|5
|12
|4
|23:23
|0
|27
|11.
|Пиза
|21
|6
|8
|7
|23:24
|-1
|26
|12.
|Сампдория
|21
|7
|4
|10
|27:33
|-6
|25
|13.
|Реджана 1919
|21
|5
|10
|6
|25:28
|-3
|25
|14.
|Козенца
|21
|6
|6
|9
|23:24
|-1
|24
|15.
|Зюйдтироль
|21
|5
|7
|9
|27:29
|-2
|22
|16.
|Тернана
|21
|5
|6
|10
|26:30
|-4
|21
|17.
|Лекко
|21
|5
|5
|11
|24:37
|-13
|20
|18.
|Асколи
|21
|4
|7
|10
|19:27
|-8
|19
|19.
|Специя
|21
|3
|8
|10
|16:30
|-14
|17
|20.
|Феральписало
|21
|4
|5
|12
|19:35
|-16
|17
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Венеция
|11
|7
|3
|1
|25:15
|++10
|24
|2.
|Циттаделла
|11
|7
|2
|2
|17:12
|++5
|23
|3.
|Парма
|11
|6
|5
|0
|19:9
|++10
|23
|4.
|Комо
|10
|6
|3
|1
|18:11
|++7
|21
|5.
|Палермо
|11
|6
|1
|4
|20:14
|++6
|19
|6.
|Катанцаро
|10
|6
|1
|3
|21:15
|++6
|19
|7.
|Кремонезе
|11
|5
|3
|3
|14:7
|++7
|18
|8.
|Козенца
|11
|4
|3
|4
|19:14
|++5
|15
|9.
|Бари
|10
|3
|6
|1
|11:10
|++1
|15
|10.
|Модена
|10
|4
|2
|4
|10:12
|-2
|14
|11.
|Сампдория
|11
|4
|1
|6
|13:16
|-3
|13
|12.
|Тернана
|11
|3
|4
|4
|11:9
|++2
|13
|13.
|Брешиа
|11
|3
|4
|4
|10:12
|-2
|13
|14.
|Реджана 1919
|11
|2
|7
|2
|12:13
|-1
|13
|15.
|Асколи
|10
|3
|3
|4
|11:10
|++1
|12
|16.
|Зюйдтироль
|10
|3
|3
|4
|14:13
|++1
|12
|17.
|Пиза
|10
|2
|5
|3
|11:12
|-1
|11
|18.
|Лекко
|10
|3
|1
|6
|13:19
|-6
|10
|19.
|Феральписало
|10
|2
|3
|5
|11:15
|-4
|9
|20.
|Специя
|10
|1
|5
|4
|5:8
|-3
|8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Парма
|10
|7
|1
|2
|22:9
|++13
|22
|2.
|Кремонезе
|10
|6
|2
|2
|16:9
|++7
|20
|3.
|Комо
|11
|5
|3
|3
|13:12
|++1
|18
|4.
|Палермо
|10
|4
|4
|2
|16:12
|++4
|16
|5.
|Брешиа
|10
|4
|4
|2
|13:10
|++3
|16
|6.
|Венеция
|10
|4
|3
|3
|13:10
|++3
|15
|7.
|Пиза
|11
|4
|3
|4
|12:12
|0
|15
|8.
|Катанцаро
|11
|4
|2
|5
|12:15
|-3
|14
|9.
|Модена
|11
|3
|5
|3
|11:16
|-5
|14
|10.
|Циттаделла
|10
|3
|4
|3
|9:11
|-2
|13
|11.
|Реджана 1919
|10
|3
|3
|4
|13:15
|-2
|12
|12.
|Сампдория
|10
|3
|3
|4
|14:17
|-3
|12
|13.
|Бари
|11
|2
|6
|3
|12:13
|-1
|12
|14.
|Зюйдтироль
|11
|2
|4
|5
|13:16
|-3
|10
|15.
|Лекко
|11
|2
|4
|5
|11:18
|-7
|10
|16.
|Козенца
|10
|2
|3
|5
|4:10
|-6
|9
|17.
|Специя
|11
|2
|3
|6
|11:22
|-11
|9
|18.
|Тернана
|10
|2
|2
|6
|15:21
|-6
|8
|19.
|Феральписало
|11
|2
|2
|7
|8:20
|-12
|8
|20.
|Асколи
|11
|1
|4
|6
|8:17
|-9
|7