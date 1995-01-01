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    Феральписало - таблица

    Город Сало
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт www.feralpisalo.it/
    Стадион Лино Турина
    Тренер Марко Дзаффарони
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Парма 21 13 6 2 41:18 ++23 45
    2. Венеция 21 11 6 4 38:25 ++13 39
    3. Комо 21 11 6 4 31:23 ++8 39
    4. Кремонезе 21 11 5 5 30:16 ++14 38
    5. Циттаделла 21 10 6 5 26:23 ++3 36
    6. Палермо 21 10 5 6 36:26 ++10 35
    7. Катанцаро 21 10 3 8 33:30 ++3 33
    8. Брешиа 21 7 8 6 23:22 ++1 29
    9. Модена 21 7 7 7 21:28 -7 28
    10. Бари 21 5 12 4 23:23 0 27
    11. Пиза 21 6 8 7 23:24 -1 26
    12. Сампдория 21 7 4 10 27:33 -6 25
    13. Реджана 1919 21 5 10 6 25:28 -3 25
    14. Козенца 21 6 6 9 23:24 -1 24
    15. Зюйдтироль 21 5 7 9 27:29 -2 22
    16. Тернана 21 5 6 10 26:30 -4 21
    17. Лекко 21 5 5 11 24:37 -13 20
    18. Асколи 21 4 7 10 19:27 -8 19
    19. Специя 21 3 8 10 16:30 -14 17
    20. Феральписало 21 4 5 12 19:35 -16 17
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Венеция 11 7 3 1 25:15 ++10 24
    2. Циттаделла 11 7 2 2 17:12 ++5 23
    3. Парма 11 6 5 0 19:9 ++10 23
    4. Комо 10 6 3 1 18:11 ++7 21
    5. Палермо 11 6 1 4 20:14 ++6 19
    6. Катанцаро 10 6 1 3 21:15 ++6 19
    7. Кремонезе 11 5 3 3 14:7 ++7 18
    8. Козенца 11 4 3 4 19:14 ++5 15
    9. Бари 10 3 6 1 11:10 ++1 15
    10. Модена 10 4 2 4 10:12 -2 14
    11. Сампдория 11 4 1 6 13:16 -3 13
    12. Тернана 11 3 4 4 11:9 ++2 13
    13. Брешиа 11 3 4 4 10:12 -2 13
    14. Реджана 1919 11 2 7 2 12:13 -1 13
    15. Асколи 10 3 3 4 11:10 ++1 12
    16. Зюйдтироль 10 3 3 4 14:13 ++1 12
    17. Пиза 10 2 5 3 11:12 -1 11
    18. Лекко 10 3 1 6 13:19 -6 10
    19. Феральписало 10 2 3 5 11:15 -4 9
    20. Специя 10 1 5 4 5:8 -3 8
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Парма 10 7 1 2 22:9 ++13 22
    2. Кремонезе 10 6 2 2 16:9 ++7 20
    3. Комо 11 5 3 3 13:12 ++1 18
    4. Палермо 10 4 4 2 16:12 ++4 16
    5. Брешиа 10 4 4 2 13:10 ++3 16
    6. Венеция 10 4 3 3 13:10 ++3 15
    7. Пиза 11 4 3 4 12:12 0 15
    8. Катанцаро 11 4 2 5 12:15 -3 14
    9. Модена 11 3 5 3 11:16 -5 14
    10. Циттаделла 10 3 4 3 9:11 -2 13
    11. Реджана 1919 10 3 3 4 13:15 -2 12
    12. Сампдория 10 3 3 4 14:17 -3 12
    13. Бари 11 2 6 3 12:13 -1 12
    14. Зюйдтироль 11 2 4 5 13:16 -3 10
    15. Лекко 11 2 4 5 11:18 -7 10
    16. Козенца 10 2 3 5 4:10 -6 9
    17. Специя 11 2 3 6 11:22 -11 9
    18. Тернана 10 2 2 6 15:21 -6 8
    19. Феральписало 11 2 2 7 8:20 -12 8
    20. Асколи 11 1 4 6 8:17 -9 7
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