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Расписание матчей
Италия. Серия B
Феральписало - Зюйдтироль
Феральписало - Зюйдтироль: обзор матча 26 августа 2023
Феральписало
26.08.2023, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 2 тур
0 : 2
Завершен
Зюйдтироль
23'
Р. Одогву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Феральписало - Зюйдтироль
85'
Желтая карточка
С. Дави
Замена
K. Butić
️️️️
D. Hergheligiu
81'
77'
Замена
E. Pecorino
️️️️
M. Rover
64'
Желтая карточка
Р. Одогву
Замена
М. Феличи
️️️️
М. Компаньон
63'
Замена
D. Di Molfetta
️️️️
М. Сау
63'
42'
Желтая карточка
А. Масиелло
Желтая карточка
Л. Чеппителли
40'
Желтая карточка
М. Компаньон
32'
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Одогву
Пас отдал
Н. Раути
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
6
Loris Bacchetti
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
21
Federico Carraro
ЦП
8
Давиде Балестреро
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Симоне Дави
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
21
Фабиан Тайт
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
17
Даниэле Казираги
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Феральписало
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
10
Davide Di Molfetta
ЦП
4
Mattia Musatti
ЦП
36
Andrea Franzolini
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
77
Brayan Gjyla
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
Зюйдтироль
22
Stefan Alex Dregan
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
15
Jérémie Broh
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
3-5-2
1
Пицциньякко
66
23
Чеппителли
6
27
21
8
Балестреро
11
Компаньон
87
Мартелла
19
Ла Мантия
25
Сау
3-4-3
1
55
5
5
Масиелло
23
21
Тайт
22
24
Дави
90
Одогву
7
Раути
17
Казираги
25
Сау
10
10
25
Сау
11
Компаньон
4
Феличи
4
Феличи
11
Компаньон
27
45
45
27
23
31
31
23
Остались в запасе
Феральписало
Зюйдтироль
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
4
Mattia Musatti
ЦП
36
Andrea Franzolini
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
77
Brayan Gjyla
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
22
Stefan Alex Dregan
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
38
Alessandro Pilati
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
4
Mattia Musatti
ЦП
36
Andrea Franzolini
ЦП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
77
Brayan Gjyla
ЦФ
Остались в запасе
22
Stefan Alex Dregan
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Феральписало - Зюйдтироль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
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