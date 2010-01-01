Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Италия. Серия B
Команды
Сампдория
Результаты
€ 35 млн
Сампдория - результаты матчей
Генуя
Италия. Серия B
Стадион:
Луиджи Феррарис
Сайт:
http://www.sampdoria.it
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Италия. Серия В. 2026/2027
Италия. Серия В. 2025/2026
Италия. Кубок. 2025/2026
Италия. Серия В. 2024/2025
Италия. Кубок. 2024/2025
Италия. Серия В. 2023/2024
Италия. Кубок. 2023/2024
Италия. Серия А. 2022/2023
Италия. Кубок. 2022/2023
Италия. Серия А. 2021/2022
Италия. Кубок. 2021/2022
Италия. Кубок. 2020/2021
Италия. Серия А. 2020/2021
Италия. Серия А. 2019/2020
Италия. Кубок. 2019/2020
Италия. Серия А. 2018/2019
Италия. Кубок. 2018/2019
Италия. Серия А. 2017/2018
Италия. Кубок. 2017/2018
Товарищеские матчи. 2017
Италия. Серия А. 2016/2017
Италия. Кубок. 2016/2017
Италия. Кубок. 2015/2016
Италия. Серия А. 2015/2016
Лига Европы. 2015/2016
Италия. Серия А. 2014/2015
Италия. Кубок. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Италия. Серия А. 2013/2014
Италия. Кубок. 2013/2014
Италия. Серия А. 2012/2013
Товарищеские матчи. 2012
Италия. Кубок. 2012/2013
Италия. Кубок. 2011/2012
Италия. Кубок. 2010/2011
Лига Европы. 2010/2011
Италия. Серия А. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
Италия. Серия А. 2009/2010
Италия. Кубок. 2009/2010
Италия. Кубок. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Италия. Кубок. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Италия. Серия А. 2008/2009
Италия. Серия А. 2007/2008
13.09 | 18:15
Мантова
2 : 0
Сампдория
07.09 | 21:30
Палермо
3 : 1
Сампдория
29.08 | 20:00
Сампдория
1 : 2
Юве Стабиа
23.08 | 22:00
Чезена
1 : 1
Сампдория
Главные новости
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
2
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
1
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
14
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
10
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+