Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Италия. Серия B
Команды
Сампдория
Состав
€ 35 млн
Сампдория - состав команды
Генуя
Италия. Серия B
Стадион:
Луиджи Феррарис
Сайт:
http://www.sampdoria.it
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
96
Samuele Massolo
Вра
-
1
Peter Vindahl Jensen
Вра
-
2
Вити Маттиа
Защ
24
€ 4 млн
43
Мбабу Кевин
Защ
31
€ 2.2 млн
13
Раванелли Лука
Защ
29
€ 1.8 млн
3
Гартенманн Стефан
Защ
29
€ 1.5 млн
15
Делли Карри Филиппо
Защ
27
€ 1.5 млн
29
Ди Пардо Алессандро
Защ
27
€ 1 млн
23
Депаоли Фабио
Защ
29
€ 0.75 млн
4
Риччо Алессандро-Пио
Защ
24
€ 0.35 млн
18
Венути Лоренцо
Защ
31
€ 0.3 млн
25
Феррари Алекс
Защ
32
€ 0.25 млн
45
Макумбу Антуан
Пол
28
€ 4 млн
94
Эспозито Сальваторе
Пол
25
€ 3 млн
16
Версхарен Яри
Пол
25
€ 3 млн
20
Синани Данель
Пол
29
€ 3 млн
6
Хендерсон Лиам
Пол
30
€ 1 млн
28
Абильдгор Оливер
Пол
30
€ 0.5 млн
4
Ферри Джордан
Пол
34
€ 0.4 млн
33
Francesco Conti
Пол
-
11
Tjaš Begić
Пол
-
7
Manuel Cicconi
Пол
-
9
Лауритсен Тобиас
Нап
29
€ 3.5 млн
10
Инсинье Лоренцо
Нап
35
€ 1.4 млн
14
Карамо Янн
Нап
28
€ 1 млн
99
Тутино Дженнаро
Нап
30
€ 0.75 млн
92
Солери Эдоардо
Нап
28
€ 0.3 млн
70
Víctor Narro
Нап
-
19
Stefano Girelli
Нап
-
9
Кода Массимо
Нап
37
-
37
Stefan Amarandei
Нап
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 9
Главные новости
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
2
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
1
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
14
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
10
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+