Серия А. «Наполи» победил «Сампдорию» (2:0) и лидирует с 7-очковым отрывом

«Наполи» в 17-м туре чемпионата Италии оказался сильнее «Сампдории». Команда Лучано Спаллетти забила в обоих таймах.

Хозяева с 39-й минуты играли в меньшинстве. У «Наполи» пенальти не реализовал Матео Политано.

«Наполи» лидирует с семиочковым отрывом. «Сампдория» Деяна Станковича идет в зоне вылета.

Италия. Серия А. 17-й тур

Сампдория – Наполи – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Осимхен, 19; 0:2 – Эльмас, 82 (с пенальти).

Удаления: Ринкон, 39 – нет.

Незабитые пенальти: нет – Политано, 6.

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