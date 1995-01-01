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    Флоренци заболел ветрянкой. Защитник «Валенсии» может пропустить игру с «Аталантой» в ЛЧ»

    У защитника «Ромы» Алессандро Флоренци, выступающего на правах аренды в «Валенсии», диагностирована ветряная оспа, сообщает Football Italia.

    Футболист, скорее всего, пропустит игру Лиги Чемпионов с «Аталантой» 20 февраля.

    • Флоренци перешел в испанский клуб в 30 января.
    • Испанский клуб арендовал 28-летнего игрока до конца нынешнего сезона.
    • Флоренци – воспитанник «Ромы».
    • Ветрянка – острое высококонтагиозное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Заболеванию подвержены люди всех возрастов, болеют преимущественно дети.

    Источник: Football Italia

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