Флоренци заболел ветрянкой. Защитник «Валенсии» может пропустить игру с «Аталантой» в ЛЧ

У защитника «Ромы» Алессандро Флоренци, выступающего на правах аренды в «Валенсии», диагностирована ветряная оспа, сообщает Football Italia.
Футболист, скорее всего, пропустит игру Лиги Чемпионов с «Аталантой» 20 февраля.
- Флоренци перешел в испанский клуб в 30 января.
- Испанский клуб арендовал 28-летнего игрока до конца нынешнего сезона.
- Флоренци – воспитанник «Ромы».
- Ветрянка – острое высококонтагиозное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Заболеванию подвержены люди всех возрастов, болеют преимущественно дети.
Источник: Football Italia