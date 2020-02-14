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  • Флоренци заболел ветрянкой. Защитник «Валенсии» может пропустить игру с «Аталантой» в ЛЧ

Флоренци заболел ветрянкой. Защитник «Валенсии» может пропустить игру с «Аталантой» в ЛЧ

14 февраля 2020, 16:27

У защитника «Ромы» Алессандро Флоренци, выступающего на правах аренды в «Валенсии», диагностирована ветряная оспа, сообщает Football Italia.

Футболист, скорее всего, пропустит игру Лиги Чемпионов с «Аталантой» 20 февраля.

  • Флоренци перешел в испанский клуб в 30 января.
  • Испанский клуб арендовал 28-летнего игрока до конца нынешнего сезона.
  • Флоренци – воспитанник «Ромы».
  • Ветрянка – острое высококонтагиозное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Заболеванию подвержены люди всех возрастов, болеют преимущественно дети.

Источник: Football Italia
Испания. Примера Италия. Серия А Валенсия Рома Флоренци Алессандро
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