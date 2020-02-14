Флоренци заболел ветрянкой. Защитник «Валенсии» может пропустить игру с «Аталантой» в ЛЧ

У защитника «Ромы» Алессандро Флоренци, выступающего на правах аренды в «Валенсии», диагностирована ветряная оспа, сообщает Football Italia.

Футболист, скорее всего, пропустит игру Лиги Чемпионов с «Аталантой» 20 февраля.