Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Испания. Примера 2019/2020 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013