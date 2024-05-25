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Алессандро Флоренци - статистика

Завершил карьеру
11 марта 1991 (35), Рим
#24 | Защитник
173 см | 67 кг
Италия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
31
1
4
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
3 : 3
25.05.2024
Салернитана
1' - 90'
27'
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
3 : 1
18.05.2024
Милан
65' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
5 : 1
11.05.2024
Кальяри
1' - 68'
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
3 : 3
05.05.2024
Дженоа
1' - 80'
45'
72'
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
0 : 0
27.04.2024
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 2
22.04.2024
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
3 : 3
14.04.2024
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3 : 0
06.04.2024
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
1 : 2
30.03.2024
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
1 : 3
17.03.2024
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
0 : 1
01.03.2024
Милан
1' - 64'
61'
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1 : 1
25.02.2024
Аталанта
1' - 57'
Италия. Серия А, 25 тур
Монца
4 : 2
18.02.2024
Милан
1' - 83'
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
11.02.2024
Наполи
37' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фрозиноне
2 : 3
03.02.2024
Милан
86' - 90'
90'
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2 : 2
27.01.2024
Болонья
59' - 90'
83'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 3
20.01.2024
Милан
75' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0 : 3
07.01.2024
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
1 : 0
30.12.2023
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Салернитана
2 : 2
22.12.2023
Милан
65' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
3 : 0
17.12.2023
Монца
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3 : 2
09.12.2023
Милан
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3 : 1
02.12.2023
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 0
25.11.2023
Фиорентина
90' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лечче
2 : 2
11.11.2023
Милан
71' - 90'
90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0 : 1
04.11.2023
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 2
29.10.2023
Милан
87' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
0 : 1
22.10.2023
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
0 : 1
07.10.2023
Милан
1' - 66'
22'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2 : 0
30.09.2023
Лацио
70' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 3
27.09.2023
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1 : 0
23.09.2023
Верона
1' - 74'
89'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 1
16.09.2023
Милан
77' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
1 : 2
01.09.2023
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
4 : 1
26.08.2023
Торино
87' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 2
21.08.2023
Милан
Был в запасе
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