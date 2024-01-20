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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 20 января 2024
Удинезе
20.01.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 3
Завершен
Милан
42'
Л. Самарджич
62'
Ф. Товен
31'
Р. Лофтус-Чик
83'
Л. Йович
90+3'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Милан
90'
+4
Замена
Ю. Муса
️️️️
Р. Леау
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Н. Окафор
Пас отдал
О. Жиру
88'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Замена
О. Саррага
️️️️
А. Камара
84'
83'
ГОЛ! 2:2!
Л. Йович
Желтая карточка
Ж. Феррейра
78'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Л. Лукка
76'
75'
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Пулишич
75'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
Желтая карточка
Л. Лукка
71'
68'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Т. Рейндерс
Желтая карточка
Уолес
65'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Товен
62'
Замена
М. Пайеро
️️️️
Л. Самарджич
60'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Ф. Эбоселе
60'
Желтая карточка
Ф. Товен
56'
Желтая карточка
Ф. Эбоселе
52'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Р. Перейра
46'
Желтая карточка
А. Камара
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Л. Самарджич
Пас отдал
Л. Лукка
42'
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
Т. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
ЦП
37
Роберто Перейра
(К)
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К)
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Мартин Пайеро
АП
10
Флориан Товен
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
18
Кевин Дзероли
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Окойе
13
Феррейра
18
Перес
31
Кристенсен
11
Камара
15
Уолес
2
Эбоселе
4
Ловрич
10
Самарджич
37
Перейра
20
Лукка
4-2-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
24
Кьер
46
Габбиа
19
Эрнандес
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
11
Пулишич
29
Адли
27
Леау
9
Жиру
2
Эбоселе
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
2
Эбоселе
11
Камара
6
Саррага
6
Саррага
11
Камара
10
Самарджич
22
Пайеро
22
Пайеро
10
Самарджич
37
Перейра
10
Товен
10
Товен
37
Перейра
20
Лукка
90
Саксесс
90
Саксесс
20
Лукка
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
27
Леау
80
Муса
80
Муса
27
Леау
11
Пулишич
9
Йович
9
Йович
11
Пулишич
14
Рейндерс
19
Окафор
19
Окафор
14
Рейндерс
Остались в запасе
Удинезе
Милан
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
7
Чака Траоре
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
7
Чака Траоре
ЛВ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Удинезе - Милан
6
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
9
Офсайды
0
2
Количество передач
233
546
Сейвы
4
4
Точность передач %
66
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.54
2.61
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Удинезе
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