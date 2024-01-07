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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Милан
Эмполи - Милан: обзор матча 07 января 2024
Эмполи
07.01.2024, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 3
Завершен
Милан
11'
Р. Лофтус-Чик
31'
О. Жиру (П)
88'
Ч. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Милан
88'
ГОЛ! 0:3!
Ч. Траоре
Пас отдал
К. Пулишич
84'
Замена
Ч. Траоре
️️️️
Р. Леау
84'
Замена
М. Габбиа
️️️️
С. Кьер
Желтая карточка
Р. Марин
81'
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Грасси
74'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Ф. Капуто
74'
70'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Р. Лофтус-Чик
70'
Замена
Д. Бартезаги
️️️️
Д. Калабрия
Замена
М. Кансельери
️️️️
Т. Бальданци
57'
41'
Желтая карточка
Д. Калабрия
31'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Жиру
Замена
Ф. Раноккья
️️️️
Т. Эбуехи
28'
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
Р. Леау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Элия Каприле
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
(К)
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К)
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
28
Gabriele Indragoli
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
18
Кевин Дзероли
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-2-3-1
1
Каприле
24
Эбуехи
44
Исмайли
5
Луперто
6
Валюкевич
14
Мале
33
Грасси
28
Камбьяги
8
Бальданци
11
Гьяси
9
Капуто
4-2-3-1
16
Меньян
24
Флоренци
2
Калабрия
24
Кьер
19
Эрнандес
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
11
Пулишич
29
Адли
27
Леау
9
Жиру
33
Грасси
18
Марин
18
Марин
33
Грасси
24
Эбуехи
10
Раноккья
10
Раноккья
24
Эбуехи
9
Капуто
70
Мальдини
70
Мальдини
9
Капуто
8
Бальданци
22
Кансельери
22
Кансельери
8
Бальданци
2
Калабрия
33
Бартезаги
33
Бартезаги
2
Калабрия
24
Кьер
46
Габбиа
46
Габбиа
24
Кьер
27
Леау
7
Траоре
7
Траоре
27
Леау
20
Лофтус-Чик
80
Муса
80
Муса
20
Лофтус-Чик
Остались в запасе
Эмполи
Милан
1
Самуэле Перисан
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
28
Gabriele Indragoli
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
28
Gabriele Indragoli
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Эмполи - Милан
1
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
13
Количество передач
321
622
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.77
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Ла Пенна
(Рим)
Стадион:
Карло Кастеллани
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