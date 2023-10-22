Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 22 октября 2023
Милан
22.10.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
63'
М. Локателли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Ювентус
84'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Т. Веа
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Т. Рейндерс
79'
Замена
С. Кьер
️️️️
Д. Калабрия
79'
78'
Замена
Д. Хейсен
️️️️
Ф. Гатти
78'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
А. Милик
72'
Желтая карточка
М. Локателли
71'
Желтая карточка
Ф. Гатти
67'
Желтая карточка
У. МакКенни
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Локателли
Пас отдал
Т. Веа
Желтая карточка
Т. Рейндерс
61'
Замена
Л. Йович
️️️️
О. Жиру
60'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Я. Адли
60'
56'
Замена
Д. Влахович
️️️️
М. Кен
56'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Ф. Костич
52'
Желтая карточка
Т. Веа
Замена
П. Калюлю
️️️️
К. Пулишич
43'
Красная карточка
М. Тиав
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
78
Andrea Bartoccioni
ВР
69
Лапо Нава
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
21
Фабио Миретти
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
4-1-3-2
83
Миранте
2
Калабрия
23
Томори
12
Тиав
24
Флоренци
14
Рейндерс
27
Леау
29
Адли
11
Пулишич
9
Жиру
80
Муса
3-1-2-1-3
13
Щесны
24
Ругани
3
Бремер
4
Гатти
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
18
Костич
30
Милик
9
Кен
22
Веа
2
Калабрия
24
Кьер
24
Кьер
2
Калабрия
11
Пулишич
15
Калюлю
15
Калюлю
11
Пулишич
29
Адли
33
Крунич
33
Крунич
29
Адли
14
Рейндерс
15
Ромеро
15
Ромеро
14
Рейндерс
9
Жиру
9
Йович
9
Йович
9
Жиру
18
Костич
20
Камбьясо
20
Камбьясо
18
Костич
4
Гатти
4
Хейсен
4
Хейсен
4
Гатти
22
Веа
21
Миретти
21
Миретти
22
Веа
30
Милик
14
Кьеза
14
Кьеза
30
Милик
9
Кен
28
Влахович
28
Влахович
9
Кен
Остались в запасе
Милан
Ювентус
78
Andrea Bartoccioni
ВР
69
Лапо Нава
ВР
20
Алекс Хименес
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Чака Траоре
ЛВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
78
Andrea Bartoccioni
ВР
69
Лапо Нава
ВР
20
Алекс Хименес
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Чака Траоре
ЛВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Ювентус
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Милан
Ювентус
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+