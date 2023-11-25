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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фиорентина
Милан - Фиорентина: обзор матча 25 ноября 2023
Милан
25.11.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
45+2'
Т. Эрнандес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Фиорентина
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
90'
+2
88'
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
Р. Крунич
️️️️
Ю. Муса
84'
Замена
Ф. Камарда
️️️️
Л. Йович
83'
81'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Р. Соттиль
81'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
А. Дункан
70'
Замена
М. Нзола
️️️️
Л. Белтран
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
К. Пулишич
61'
Желтая карточка
Ф. Томори
56'
46'
Замена
М. Лопес
️️️️
Артур
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Эрнандес
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Паризи
12'
Желтая карточка
Артур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К)
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
(К)
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Артур
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
29
Ясин Адли
АП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
23
Томори
12
Тиав
2
Калабрия
14
Рейндерс
4
Побега
80
Муса
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
9
Йович
4-3-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
28
Мартинес
31
Миленкович
65
Паризи
7
Бонавентура
32
Дункан
6
Артур
31
Гонсалес
23
Соттиль
18
Белтран
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
80
Муса
33
Крунич
33
Крунич
80
Муса
9
Йович
73
Камарда
73
Камарда
9
Йович
32
Дункан
8
Мандрагора
8
Мандрагора
32
Дункан
6
Артур
20
Лопес
20
Лопес
6
Артур
23
Соттиль
93
Иконе
93
Иконе
23
Соттиль
18
Белтран
70
Нзола
70
Нзола
18
Белтран
7
Бонавентура
8
Куаме
8
Куаме
7
Бонавентура
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
15
Лука Ромеро
АП
29
Ясин Адли
АП
7
Чака Траоре
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
15
Лука Ромеро
АП
29
Ясин Адли
АП
7
Чака Траоре
ЛВ
Остались в запасе
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Милан - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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