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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 01 сентября 2023
Рома
01.09.2023, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Милан
90+2'
Л. Спинаццола
9'
О. Жиру (П)
48'
Р. Леау
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Милан
90'
+7
Желтая карточка
Н. Окафор
ГОЛ! 1:2!
Л. Спинаццола
Пас отдал
Э. Бове
90'
+2
Желтая карточка
Р. Лукаку
85'
Замена
Р. Пагано
️️️️
Д. Манчини
79'
77'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
К. Пулишич
77'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Леау
Замена
Э. Бове
️️️️
Л. Паредес
71'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
С. Эль-Шаарави
71'
Желтая карточка
Л. Паредес
70'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
З. Челик
70'
70'
Замена
Т. Побега
️️️️
О. Жиру
65'
Замена
П. Калюлю
️️️️
Р. Лофтус-Чик
60'
Вторая желтая
Ф. Томори
48'
ГОЛ! 0:2!
Р. Леау
Пас отдал
Д. Калабрия
34'
Желтая карточка
Р. Лофтус-Чик
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
У. Ауа
31'
Травма
У. Ауа
28'
18'
Желтая карточка
Ф. Томори
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛАЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПАЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ОП
5
Леандро Паредес
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
10
Уссем Ауа
РФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛП
33
Раде Крунич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Льоренте
59
Залевски
4
Кристанте
2
Челик
5
Паредес
8
Эль-Шаарави
11
Белотти
10
Ауа
4-1-4-1
16
Меньян
2
Калабрия
12
Тиав
23
Томори
19
Эрнандес
33
Крунич
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
27
Леау
9
Жиру
2
Челик
37
Спинаццола
37
Спинаццола
2
Челик
5
Паредес
8
Бове
8
Бове
5
Паредес
23
Манчини
10
Пагано
10
Пагано
23
Манчини
10
Ауа
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
10
Ауа
8
Эль-Шаарави
9
Лукаку
9
Лукаку
8
Эль-Шаарави
20
Лофтус-Чик
15
Калюлю
15
Калюлю
20
Лофтус-Чик
9
Жиру
4
Побега
4
Побега
9
Жиру
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
Остались в запасе
Рома
Милан
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рома - Милан
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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