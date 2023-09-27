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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Милан
Кальяри - Милан: обзор матча 27 сентября 2023
Кальяри
27.09.2023, среда, 19:30
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 3
Завершен
Милан
29'
З. Лувумбо
40'
Н. Окафор
45'
Ф. Томори
60'
Р. Лофтус-Чик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Милан
Замена
А. Дейола
️️️️
А. Макумбу
84'
84'
Замена
Д. Бартезаги
️️️️
Т. Эрнандес
Замена
А. Ди Пардо
️️️️
Г. Цаппа
82'
Желтая карточка
Г. Ористанио
78'
69'
Замена
Р. Леау
️️️️
С. Чуквуэзе
69'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
К. Пулишич
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
Сулемана
67'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
А. Петанья
67'
60'
ГОЛ! 1:3!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
К. Пулишич
59'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Т. Рейндерс
58'
Замена
Т. Побега
️️️️
Я. Адли
Желтая карточка
Г. Цаппа
53'
48'
Желтая карточка
Р. Лофтус-Чик
Замена
Г. Ористанио
️️️️
М. Ветеска
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Томори
Желтая карточка
М. Ветеска
42'
40'
ГОЛ! 1:1!
Н. Окафор
ГОЛ! 1:0!
З. Лувумбо
Пас отдал
Н. Нандес
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
20
Сулемана
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Симоне Арести
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-3-2-2
23
Радунович
24
Ветеска
13
Доссена
4
Хацидиакос
3
Ауджелло
20
Сулемана
4
Цаппа
8
Нандес
45
Макумбу
11
Лувумбо
37
Петанья
4-2-3-1
57
Спортиелло
24
Флоренци
12
Тиав
23
Томори
19
Эрнандес
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
21
Чуквуэзе
29
Адли
11
Пулишич
19
Окафор
4
Цаппа
29
Ди Пардо
29
Ди Пардо
4
Цаппа
45
Макумбу
14
Дейола
14
Дейола
45
Макумбу
20
Сулемана
10
Виола
10
Виола
20
Сулемана
24
Ветеска
11
Ористанио
11
Ористанио
24
Ветеска
37
Петанья
14
Шомуродов
14
Шомуродов
37
Петанья
19
Эрнандес
33
Бартезаги
33
Бартезаги
19
Эрнандес
29
Адли
4
Побега
4
Побега
29
Адли
11
Пулишич
15
Ромеро
15
Ромеро
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
27
Леау
27
Леау
21
Чуквуэзе
14
Рейндерс
80
Муса
80
Муса
14
Рейндерс
Остались в запасе
Кальяри
Милан
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Симоне Арести
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Симоне Арести
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кальяри - Милан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
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