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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Милан
Лечче - Милан: обзор матча 11 ноября 2023
Лечче
11.11.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 2
Завершен
Милан
66'
Н. Сансоне
70'
Л. Банда
28'
О. Жиру
35'
Т. Рейндерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Милан
90'
+4
Желтая карточка
Р. Крунич
90'
+3
Красная карточка
О. Жиру
90'
+3
Желтая карточка
О. Жиру
Желтая карточка
Ж. Гонсалес
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Флоренци
Замена
Л. Венути
️️️️
Л. Банда
87'
Желтая карточка
Р. Пикколи
85'
81'
Желтая карточка
Д. Калабрия
80'
Желтая карточка
Ю. Муса
79'
Замена
Л. Йович
️️️️
С. Чуквуэзе
71'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Т. Побега
ГОЛ! 2:2!
Л. Банда
Пас отдал
Н. Сансоне
70'
ГОЛ! 1:2!
Н. Сансоне
Пас отдал
А. Бли
66'
Замена
А. Бли
️️️️
М. Каба
63'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Н. Крстович
63'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Г. Стрефецца
63'
Желтая карточка
Г. Стрефецца
62'
Замена
Ж. Гонсалес
️️️️
Х. Рафья
57'
46'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Д. Калабрия
Желтая карточка
Ю. Рамадани
45'
44'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
35'
ГОЛ! 0:2!
Т. Рейндерс
Пас отдал
С. Чуквуэзе
28'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Эрнандес
10'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Леау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
(К)
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К)
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Милан
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
80
Юнус Муса
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
4-3-2-1
30
Фальконе
13
Доргу
15
Жандре
5
Понграчич
6
Башкиротто
77
Каба
20
Рамадани
24
Рафья
7
Стрефецца
19
Банда
90
Крстович
4-3-2-1
16
Меньян
2
Калабрия
23
Томори
12
Тиав
19
Эрнандес
4
Побега
33
Крунич
14
Рейндерс
21
Чуквуэзе
27
Леау
9
Жиру
19
Банда
5
Венути
5
Венути
19
Банда
77
Каба
29
Бли
29
Бли
77
Каба
24
Рафья
16
Гонсалес
16
Гонсалес
24
Рафья
7
Стрефецца
11
Сансоне
11
Сансоне
7
Стрефецца
90
Крстович
91
Пикколи
91
Пикколи
90
Крстович
4
Побега
24
Флоренци
24
Флоренци
4
Побега
2
Калабрия
80
Муса
80
Муса
2
Калабрия
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
21
Чуквуэзе
9
Йович
9
Йович
21
Чуквуэзе
Остались в запасе
Лечче
Милан
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
10
Медон Бериша
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
10
Медон Бериша
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лечче - Милан
4
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Виа Дель Маре
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