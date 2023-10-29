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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 29 октября 2023
Наполи
29.10.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 2
Завершен
Милан
50'
М. Политано
63'
Д. Распадори
22'
О. Жиру
31'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Милан
Вторая желтая
Натан
89'
87'
Замена
А. Флоренци
️️️️
М. Пеллегрино
Желтая карточка
А. Дзаноли
86'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
М. Политано
83'
81'
Замена
Л. Йович
️️️️
Р. Леау
81'
Замена
Н. Окафор
️️️️
О. Жиру
78'
Желтая карточка
Ю. Муса
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
П. Зелински
77'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
65'
ГОЛ! 2:2!
Д. Распадори
63'
62'
Желтая карточка
Л. Ромеро
55'
Желтая карточка
Т. Рейндерс
Желтая карточка
Натан
53'
ГОЛ! 1:2!
М. Политано
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
50'
46'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
К. Пулишич
Замена
Л. Эстигард
️️️️
А. Ррахмани
46'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Э. Эльмас
46'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
46'
31'
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
Пас отдал
Д. Калабрия
22'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
К. Пулишич
19'
Замена
М. Пеллегрино
️️️️
П. Калюлю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К)
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
29
Ясин Адли
АП
9
Лука Йович
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
4-2-3-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
4
Натан
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
99
Эльмас
21
Политано
18
Распадори
4-2-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
23
Томори
15
Калюлю
19
Эрнандес
14
Рейндерс
33
Крунич
11
Пулишич
80
Муса
27
Леау
9
Жиру
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
5
Эстигард
5
Эстигард
13
Ррахмани
21
Политано
59
Дзаноли
59
Дзаноли
21
Политано
20
Зелински
99
Ангисса
99
Ангисса
20
Зелински
99
Эльмас
18
Симеоне
18
Симеоне
99
Эльмас
15
Калюлю
26
Пеллегрино
26
Пеллегрино
15
Калюлю
Пеллегрино
24
Флоренци
24
Флоренци
Пеллегрино
11
Пулишич
15
Ромеро
15
Ромеро
11
Пулишич
27
Леау
9
Йович
9
Йович
27
Леау
9
Жиру
19
Окафор
19
Окафор
9
Жиру
Остались в запасе
Наполи
Милан
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Наполи - Милан
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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