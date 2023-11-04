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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 04 ноября 2023
Милан
04.11.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
62'
Р. Перейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Удинезе
84'
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Ф. Эбоселе
84'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Земура
84'
Замена
Л. Лукка
️️️️
И. Саксесс
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Ю. Муса
82'
78'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Л. Самарджич
72'
Замена
З. Ловрич
️️️️
М. Пайеро
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Т. Рейндерс
67'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Перейра
55'
Желтая карточка
К. Кабаселе
54'
Желтая карточка
Н. Перес
Замена
Я. Адли
️️️️
Р. Крунич
46'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Л. Йович
46'
Желтая карточка
Р. Крунич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К)
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
(К)
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
20
Алекс Хименес
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
2
Калабрия
23
Томори
12
Тиав
24
Флоренци
33
Крунич
14
Рейндерс
27
Леау
80
Муса
9
Йович
9
Жиру
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
15
Бийол
18
Перес
27
Кабаселе
2
Эбоселе
15
Уолес
33
Земура
22
Пайеро
10
Самарджич
37
Перейра
90
Саксесс
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
33
Крунич
29
Адли
29
Адли
33
Крунич
80
Муса
15
Ромеро
15
Ромеро
80
Муса
9
Йович
19
Окафор
19
Окафор
9
Йович
33
Земура
11
Камара
11
Камара
33
Земура
2
Эбоселе
13
Феррейра
13
Феррейра
2
Эбоселе
22
Пайеро
4
Ловрич
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Самарджич
10
Товен
10
Товен
10
Самарджич
90
Саксесс
20
Лукка
20
Лукка
90
Саксесс
Остались в запасе
Милан
Удинезе
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
20
Алекс Хименес
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
93
Даниэле Паделли
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
20
Алекс Хименес
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Милан - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Лука Сакки
Стадион:
Джузеппе Меацца
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