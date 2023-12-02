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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фрозиноне
Милан - Фрозиноне: обзор матча 02 декабря 2023
Милан
02.12.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 1
Завершен
Фрозиноне
43'
Л. Йович
50'
К. Пулишич
74'
Ф. Томори
82'
М. Брешианини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Фрозиноне
86'
Замена
В. Чеддира
️️️️
И. Монтеризи
82'
ГОЛ! 3:1!
М. Брешианини
Желтая карточка
Л. Йович
80'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Т. Рейндерс
79'
Замена
Т. Побега
️️️️
Р. Лофтус-Чик
79'
Замена
Ч. Траоре
️️️️
К. Пулишич
78'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Томори
Пас отдал
Л. Йович
74'
66'
Замена
Д. Казо
️️️️
А. Ибрагимович
Замена
Я. Адли
️️️️
С. Чуквуэзе
64'
63'
Желтая карточка
Э. Барренечеа
57'
Замена
Ф. Джелли
️️️️
Рейньер
ГОЛ! 2:0!
К. Пулишич
Пас отдал
М. Меньян
50'
46'
Замена
М. Брешианини
️️️️
М. Бурабиа
ГОЛ! 1:0!
Л. Йович
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К)
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
(К)
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
19
Рейньер
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
20
Алекс Хименес
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
40
Франческо Джелли
АП
7
Лука Гарритано
АП
28
Джейми Баез
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
2
Калабрия
23
Томори
24
Флоренци
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
80
Муса
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
9
Йович
4-1-1-3-1
80
Турати
20
Ойоно
6
Романьоли
30
Монтеризи
5
Околи
5
Барренечеа
10
Бурабиа
18
Соуле
19
Рейньер
21
Ибрагимович
90
Чуни
20
Лофтус-Чик
4
Побега
4
Побега
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
10
Беннасер
10
Беннасер
14
Рейндерс
21
Чуквуэзе
29
Адли
29
Адли
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
7
Траоре
7
Траоре
11
Пулишич
10
Бурабиа
28
Брешианини
28
Брешианини
10
Бурабиа
19
Рейньер
40
Джелли
40
Джелли
19
Рейньер
21
Ибрагимович
10
Казо
10
Казо
21
Ибрагимович
30
Монтеризи
9
Чеддира
9
Чеддира
30
Монтеризи
Остались в запасе
Милан
Фрозиноне
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
20
Алекс Хименес
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
28
Джейми Баез
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
20
Алекс Хименес
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
28
Джейми Баез
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Милан - Фрозиноне
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Маркетти
Стадион:
Джузеппе Меацца
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