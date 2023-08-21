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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 21 августа 2023
Болонья
21.08.2023, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 2
Завершен
Милан
11'
О. Жиру
21'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Милан
88'
Замена
С. Кьер
️️️️
М. Тиав
Замена
Т. Корацца
️️️️
Х. Ликояннис
87'
Замена
К. Урбански
️️️️
Л. Фергюсон
87'
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
Д. Зиркзее
87'
Желтая карточка
Д. Зиркзее
77'
76'
Желтая карточка
Р. Крунич
74'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
К. Пулишич
73'
Замена
П. Калюлю
️️️️
Д. Калабрия
73'
Замена
Т. Побега
️️️️
Р. Лофтус-Чик
73'
Замена
Н. Окафор
️️️️
О. Жиру
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Н. Домингес
72'
51'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Замена
Р. Орсолини
️️️️
Н. Моро
46'
Желтая карточка
М. Эбишер
30'
21'
ГОЛ! 0:2!
К. Пулишич
Пас отдал
О. Жиру
11'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Рейндерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
33
Давиде Бартезаги
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
4-4-1-1
1
Скорупски
22
Ликояннис
31
Беукема
26
Лукуми
4
Пош
8
Домингес
20
Эбишер
19
Фергюсон
6
Моро
14
Ндой
11
Зиркзее
4-3-2-1
16
Меньян
2
Калабрия
23
Томори
12
Тиав
19
Эрнандес
20
Лофтус-Чик
33
Крунич
14
Рейндерс
11
Пулишич
27
Леау
9
Жиру
22
Ликояннис
21
Корацца
21
Корацца
22
Ликояннис
8
Домингес
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
8
Домингес
19
Фергюсон
82
Урбански
82
Урбански
19
Фергюсон
11
Зиркзее
17
ван Хойдонк
17
ван Хойдонк
11
Зиркзее
6
Моро
7
Орсолини
7
Орсолини
6
Моро
2
Калабрия
15
Калюлю
15
Калюлю
2
Калабрия
12
Тиав
24
Кьер
24
Кьер
12
Тиав
20
Лофтус-Чик
4
Побега
4
Побега
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
9
Жиру
19
Окафор
19
Окафор
9
Жиру
Остались в запасе
Болонья
Милан
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Болонья - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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