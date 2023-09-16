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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 16 сентября 2023
Интер
16.09.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
5 : 1
Завершен
Милан
5'
Г. Мхитарян
38'
М. Тюрам
69'
Г. Мхитарян
79'
Х. Чалханоглу (П)
90+3'
Д. Фраттези
57'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Милан
Желтая карточка
Д. Фраттези
90'
+4
ГОЛ! 5:1!
Д. Фраттези
Пас отдал
Г. Мхитарян
90'
+3
86'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Р. Лофтус-Чик
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
80'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Х. Чалханоглу
79'
77'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
77'
Замена
Н. Окафор
️️️️
О. Жиру
77'
Замена
Л. Йович
️️️️
Т. Рейндерс
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
74'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
72'
ГОЛ! 3:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Л. Мартинес
69'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
64'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
64'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Н. Барелла
63'
61'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
57'
ГОЛ! 2:1!
Р. Леау
Пас отдал
О. Жиру
56'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
К. Пулишич
ГОЛ! 2:0!
М. Тюрам
Пас отдал
Д. Дюмфрис
38'
24'
Желтая карточка
М. Тиав
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Ф. Димарко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
9
Тюрам
10
Мартинес
4-3-2-1
16
Меньян
2
Калабрия
12
Тиав
24
Кьер
19
Эрнандес
33
Крунич
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
11
Пулишич
27
Леау
9
Жиру
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
80
Муса
80
Муса
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
9
Йович
9
Йович
14
Рейндерс
9
Жиру
19
Окафор
19
Окафор
9
Жиру
Остались в запасе
Интер
Милан
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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