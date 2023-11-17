Защитник «Милана» избежит дисквалификации из-за нелегальных ставок

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци не получит дисквалификацию из-за нелегальной игры на ставках. Как сообщает Milan News со ссылкой на La gazzetta dello sport, 32-летний игрок убедил прокуроров, что никогда не заключал пари на футбол.

Флоренци признался в ставках на нелегальных сайтах на другие игры, включая рулетку.

За это ему грозит уголовное преследование и наказание в виде штрафа, однако спортивной дисквалификации футболист «Милана» избежит.