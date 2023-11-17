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Защитник «Милана» избежит дисквалификации из-за нелегальных ставок

17 ноября 2023, 11:06

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци не получит дисквалификацию из-за нелегальной игры на ставках. Как сообщает Milan News со ссылкой на La gazzetta dello sport, 32-летний игрок убедил прокуроров, что никогда не заключал пари на футбол.

Флоренци признался в ставках на нелегальных сайтах на другие игры, включая рулетку.

За это ему грозит уголовное преследование и наказание в виде штрафа, однако спортивной дисквалификации футболист «Милана» избежит.

  • В нынешнем сезоне Флоренци принял участие в 13 матчах за «россонери» во всех турнирах.
  • Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2025 года.

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Источник: Milan News
Италия. Серия А Милан Флоренци Алессандро
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