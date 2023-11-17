Защитник «Милана» избежит дисквалификации из-за нелегальных ставок

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци не получит дисквалификацию из-за нелегальной игры на ставках. Как сообщает Milan News со ссылкой на La gazzetta dello sport, 32-летний игрок убедил прокуроров, что никогда не заключал пари на футбол.
Флоренци признался в ставках на нелегальных сайтах на другие игры, включая рулетку.
За это ему грозит уголовное преследование и наказание в виде штрафа, однако спортивной дисквалификации футболист «Милана» избежит.
- В нынешнем сезоне Флоренци принял участие в 13 матчах за «россонери» во всех турнирах.
- Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Milan News