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    • Защитник «Милана» избежит дисквалификации из-за нелегальных ставок

    Защитник «Милана» избежит дисквалификации из-за нелегальных ставок

    Защитник «Милана» Алессандро Флоренци не получит дисквалификацию из-за нелегальной игры на ставках. Как сообщает Milan News со ссылкой на La gazzetta dello sport, 32-летний игрок убедил прокуроров, что никогда не заключал пари на футбол.

    Флоренци признался в ставках на нелегальных сайтах на другие игры, включая рулетку.

    За это ему грозит уголовное преследование и наказание в виде штрафа, однако спортивной дисквалификации футболист «Милана» избежит.

    • В нынешнем сезоне Флоренци принял участие в 13 матчах за «россонери» во всех турнирах.
    • Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2025 года.

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    Источник: Milan News

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    17.11.2023 11:06
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