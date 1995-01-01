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    «Тоттенхэм» интересуется Флоренци и Хюсаем. Клуб ищет замену Триппьеру

    «Тоттенхэм» рассматривает двух игроков на замену ушедшему в «Атлетико» правому защитнику Кирану Триппьеру.

    Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в шорт-лист лондонского клуба входят Эльсеид Хюсай из «Наполи» и Алессандро Флоренци из «Ромы».

    • 25-летний Хюсай в прошлом сезоне сыграл 35 матчей в составе «Наполи» и сделал два ассиста. Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.
    • 28-летний Флоренци в минувшей кампании провел за «Рому» 38 игр, забил три гола и сделал три результативные передачи. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      jo31 2 часа назад

      Зачем продали? Что бы сейчас искать? По деньгам особо не разбогатели

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