«Тоттенхэм» интересуется Флоренци и Хюсаем. Клуб ищет замену Триппьеру

«Тоттенхэм» рассматривает двух игроков на замену ушедшему в «Атлетико» правому защитнику Кирану Триппьеру.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в шорт-лист лондонского клуба входят Эльсеид Хюсай из «Наполи» и Алессандро Флоренци из «Ромы».