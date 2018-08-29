Защитник «Ромы» Флоренци выбыл из-за травмы колена на две недели

В прошедший понедельник состоялся матч второго тура итальянской Серии А, в котором «Рома» принимала на своем поле «Аталанту». Игра завершилась со счетом 3:3.

Защитник столичного клуба Алессандро Флоренци получил травму в этой встрече. Футболист повредил левое колено.

После углубленного медицинского обследования стало ясно, что травма оказалась не такой серьезной, восстановление займет пару недель.

Ранее у Флоренци дважды был разрыв крестообразных связок левого колена: в октябре 2016 и феврале 2017 года.