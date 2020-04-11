«Рома» предложила «Валенсии» выкупить Флоренци за 12 миллионов

«Валенсия» узнала цену защитника Алессандро Флоренци, который находится в команде в аренде и принадлежит «Роме». Итальянцы обозначили, что готовы продать футболиста за 12 миллионов евро.

Флоренци арендовали зимой до лета. Защитником также интересовались «Ювентус», «Интер», «Сампдория» и «Кальяри».