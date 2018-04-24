Салах – лучший игрок этого сезона! Вот доказательства

Мохамед Салах выиграл для «Ливерпуля» первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. До этого «Рома» смогла закрыть Месси, но не справилась со своим бывшим игроком. Сначала он красивым ударом вколотил мяч в девятку, а через несколько минут перекинул его через вышедшего Алиссона. Потом Салах еще и дважды ассистировал на Мане и Фирмино.
Второй матч еще может что-то поменять, но сейчас Салахом восхищаются все. И он проходит через это весь сезон.
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— OptaJoe (@OptaJoe) 24 апреля 2018 г.
Подтверждаем фактами:
1) За неполный сезон в чемпионате Англии Салах забил уже 31 гол. Два предыдущих года он провел в Серии А, где всего отличился 29 раз. При этом только один из голов Салаха за всю его карьеру в национальных чемпионатах забит с пенальти. С Кейном в гонке бомбардиров приходится биться любыми способами, а сейчас Салах идет на рекорд АПЛ. Он уже сравнялся с Роналду, Суаресом и Ширером по количеству мячей за один сезон.
2) Салах – игрок года в Англии. Де Брюйне из чемпионского «Ман Сити», сумасшедший Де Хеа из «Юнайтед» – все они проиграли египтянину в голосовании. Он прогрессировал и все-таки доказал, что может играть в АПЛ. Три года назад у Салаха ничего не получалось в «Челси». Сейчас он уже точно лучший африканец в истории АПЛ по голевым рекордам.
3) В «Ливерпуле» с Салахом почти никто не сравнится. У египтянина уже есть 43 мяча во всех турнирах. Больше за один сезон забивал только легендарный Раш (47). Этот сезон еще не закончен, а по такому графику Салах превзойдет вообще всех. «Ливерпуль» в чемпионате Англии борется за тройку, раскрылись Фирмино и Мане – приход Салаха однозначно считаем лучшей покупкой этого сезона. По количеству голов он уже давно лучший новичок в истории «Ливерпуля».
4) Салах проводит удивительный сезон и в Лиге чемпионов. Матч с «Ромой» – лишь один из многих. Например, он забивал в пяти последних играх в старте подряд в Лиге чемпионов. Ни один игрок не проводил больше таких результативных встреч. У Салаха уже 10 голов в этом розыгрыше ЛЧ. Кто еще из футболистов «Ливерпуля» повторит такое?
5) Он такой не только в клубном футболе. Футболист года в Африке идеально выступает и за сборную Египта. Летом Салах будет накручивать защиту сборной России, а пока стал лучшим бомбардиром в квалификации к чемпионату мира. Он подтвердил уровень и в товарищеской игре с Португалией, где забил красивый гол. Салах – легенда для всей страны. Из-за него даже перенесли матчи чемпионата Египта, чтобы футбольные болельщики в прямом эфире смотрели на награждение Салаха в АПЛ.
Спонсор Мохамеда Салаха – телекоммуникационная компания Vodafone Egypt. По специальному тарифу она пообещала абонентам 11 минут бесплатного разговора за каждый гол Салаха. В этот момент Месси теряется на фоне той же «Ромы», Роналду преодолевает издержки собственного возраста, а Неймар просится обратно в Испанию. Легенды европейских чемпионатов проводят спорные и не слишком стабильные сезоны. Салах на их фоне выделяется во всем и держит уровень.
Да, это его первый сезон на подобном уровне. Мы не знаем, что будет дальше. Но именно сейчас Мохамед Салах идет к «Золотому мячу», если награду снова начнут вручать за игру в футбол.
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