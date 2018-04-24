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    Салах – лучший игрок этого сезона! Вот доказательства


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    Голосов: 9
    24.04.2018 23:40
    Он разгромил «Рому» и сделал заявку на «Золотой мяч».

    Мохамед Салах выиграл для «Ливерпуля» первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. До этого «Рома» смогла закрыть Месси, но не справилась со своим бывшим игроком. Сначала он красивым ударом вколотил мяч в девятку, а через несколько минут перекинул его через вышедшего Алиссона. Потом Салах еще и дважды ассистировал на Мане и Фирмино.

    Второй матч еще может что-то поменять, но сейчас Салахом восхищаются все. И он проходит через это весь сезон.

    Подтверждаем фактами:

    1) За неполный сезон в чемпионате Англии Салах забил уже 31 гол. Два предыдущих года он провел в Серии А, где всего отличился 29 раз. При этом только один из голов Салаха за всю его карьеру в национальных чемпионатах забит с пенальти. С Кейном в гонке бомбардиров приходится биться любыми способами, а сейчас Салах идет на рекорд АПЛ. Он уже сравнялся с Роналду, Суаресом и Ширером по количеству мячей за один сезон.

    2) Салах – игрок года в Англии. Де Брюйне из чемпионского «Ман Сити», сумасшедший Де Хеа из «Юнайтед» – все они проиграли египтянину в голосовании. Он прогрессировал и все-таки доказал, что может играть в АПЛ. Три года назад у Салаха ничего не получалось в «Челси». Сейчас он уже точно лучший африканец в истории АПЛ по голевым рекордам.

    3) В «Ливерпуле» с Салахом почти никто не сравнится. У египтянина уже есть 43 мяча во всех турнирах. Больше за один сезон забивал только легендарный Раш (47). Этот сезон еще не закончен, а по такому графику Салах превзойдет вообще всех. «Ливерпуль» в чемпионате Англии борется за тройку, раскрылись Фирмино и Мане – приход Салаха однозначно считаем лучшей покупкой этого сезона. По количеству голов он уже давно лучший новичок в истории «Ливерпуля».

    4) Салах проводит удивительный сезон и в Лиге чемпионов. Матч с «Ромой» – лишь один из многих. Например, он забивал в пяти последних играх в старте подряд в Лиге чемпионов. Ни один игрок не проводил больше таких результативных встреч. У Салаха уже 10 голов в этом розыгрыше ЛЧ. Кто еще из футболистов «Ливерпуля» повторит такое?

    5) Он такой не только в клубном футболе. Футболист года в Африке идеально выступает и за сборную Египта. Летом Салах будет накручивать защиту сборной России, а пока стал лучшим бомбардиром в квалификации к чемпионату мира. Он подтвердил уровень и в товарищеской игре с Португалией, где забил красивый гол. Салах – легенда для всей страны. Из-за него даже перенесли матчи чемпионата Египта, чтобы футбольные болельщики в прямом эфире смотрели на награждение Салаха в АПЛ.

    Спонсор Мохамеда Салаха – телекоммуникационная компания Vodafone Egypt. По специальному тарифу она пообещала абонентам 11 минут бесплатного разговора за каждый гол Салаха. В этот момент Месси теряется на фоне той же «Ромы», Роналду преодолевает издержки собственного возраста, а Неймар просится обратно в Испанию. Легенды европейских чемпионатов проводят спорные и не слишком стабильные сезоны. Салах на их фоне выделяется во всем и держит уровень.

    Да, это его первый сезон на подобном уровне. Мы не знаем, что будет дальше. Но именно сейчас Мохамед Салах идет к «Золотому мячу», если награду снова начнут вручать за игру в футбол.

    Конфуз сезона. Судья работал с палкой в полуфинале ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
    Рекомендуем
    Комментарии36
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      Рейтинг: +110

      Schicko 26 апреля 2018, 15:05

      "В этот момент Месси теряется на фоне той же «Ромы», Роналду преодолевает издержки собственного возраста, а Неймар просится обратно в Испанию. Легенды европейских чемпионатов проводят спорные и не слишком стабильные сезоны. Салах на их фоне выделяется во всем и держит уровень".

      НА каком фоне там Месси теряется? Это когда 4-1 было, да? Месси вроде как забил на один меньше, чем Салах в национальном чемпе, при этом имея на один матч больше до конца сезона. При этом Месси - чемпион Испании 2018, а Салах "теряется на фоне" всяких Манчестеров.

      С каким возрастом борется Роналду? На 1 мяч КР забил меньше Салаха во всех турнирах за сезон (42) и на один матч у него больше до конца сезона. Лучший бомбардир ЛЧ. А в упомянутом матче Португалия - Египет Криштиану все бедуину разъяснил по поводу своего возраста.

      Детский лепет, ей Богу.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Schicko 27 апреля 2018, 20:07

      хммм никогда не знал что моххамед салах бедуин ! а уж по поводу тов матча португалия 2:1 египет то он забил португалии ! а вообще кристинка пол сезона ничего не делает а потом играет более и менее !

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      Рейтинг: +110

      Schicko 26 апреля 2018, 14:47

      "он забивал в пяти последних играх в старте подряд в Лиге чемпионов. Ни один игрок не проводил больше таких результативных встреч"

      Эммм... Как бы есть тут один португалец... Говорят он 12 подряд забил, причем побив свой же рекорд в 11...

      2
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      Рейтинг: -65

      vasil3nkoan 26 апреля 2018, 13:18

      Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://bit.ly/2FXzipr

      0
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 26 апреля 2018, 11:05

      Мне очень жаль Недозащитников нашей сборной , которая встретиться с Египтом на ЧМ

      0
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      Рейтинг: +13

      FleshOut 25 апреля 2018, 20:18

      По его показателям так и не скажешь. Например у Роналду за этот сезон 39 мячей в 35 играх во всех турнирах по сравнению с тем же Салахом у которого в 45 играх всего 43.
      Тем более после одного успешного сезона поспешно говорить что он так хорош. Да моментами у него отличная игра, но пускай покажет это на протяжении нескольких сезонов.

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      Рейтинг: +450

      Houston > FleshOut 25 апреля 2018, 21:03

      По его показателям так и не скажешь. Например у Роналду за этот сезон 39 мячей в 35 играх во всех турнирах по сравнению с тем же Салахом у которого в 45 играх всего 43.

      Мне кажется или ты внатуре, внатуре?)

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 25 апреля 2018, 20:01

      жалко акинфеева огребёт по полной

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 25 апреля 2018, 14:20

      Хотелось бы еще добавить.
      Товарищ без понтов.
      И даже вижу его Египет в 1\8 финала,
      где ,реально,может устроить ,,варфоломеевскую ночь,,
      кому-нибудь из грандов ,типа, - ,,крыштыанкам,, или ,,хуанитам,,

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > alex1951 25 апреля 2018, 14:51

      а я вижу как он забивает акинфееву под хвост 3 гола ))))

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > dinar7777dinar 25 апреля 2018, 14:58

      Хочешь снять фильм ,,Тренер-2,,
      Сценарий разрабатываешь?
      С элементами ужаса?
      ))))))))))))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 25 апреля 2018, 15:46

      спорим он ни забьет больше 1 гола???

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 18:07

      ))))))) больше одного гола в очко или в ближний угол игорьку? а он потом будет орать на защиту как всегда !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 апреля 2018, 14:16

      в этом году он лучше кристинки и месси ! если ливер выйдет в финал выиграет лч то должен брать ! сегодня бавария должна делать реал !

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > dinar7777dinar 25 апреля 2018, 14:21

      с языка снял!))))

      1
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      Рейтинг: +11

      JackDaw 25 апреля 2018, 14:09

      Фанаты "инопланетянина" категорически против!

      1
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      Рейтинг: +1052

      mig28 25 апреля 2018, 12:35

      Надеюсь сломает эту 10-летнюю гегемонию КР7 и Месси ..
      Он однозначно лучший в этом году!
      P.S. Главное чтобы Аргентина или Португалия ЧМ-18 не выиграли)))

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