Джеррард считает, что Роналду должен получить «Золотой мяч-2017»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард выразил мнение, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду должен стать обладателем «Золотого мяча-2017».

«Роналду должен получить «Золотой мяч», потому что обладатель этой награды определяется в таких матчах, как финал Лиги чемпионов», – сказал Джеррард.

В финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1, Роналду сделал в этой игре дубль.

Отметим, что 32-летний португалец выигрывал главную индивидуальную награду в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах.