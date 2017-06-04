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    Джеррард считает, что Роналду должен получить «Золотой мяч-2017»

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард выразил мнение, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду должен стать обладателем «Золотого мяча-2017».

    «Роналду должен получить «Золотой мяч», потому что обладатель этой награды определяется в таких матчах, как финал Лиги чемпионов», – сказал Джеррард.

    В финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1, Роналду сделал в этой игре дубль.

    Отметим, что 32-летний португалец выигрывал главную индивидуальную награду в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах.

    Источник: Daily Mail

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    04.06.2017 21:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +842

      Rodina47 5 июня 2017, 12:17

      Да точно!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 4 июня 2017, 22:52

      Джеррард никогда не ошибается YNWA!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 4 июня 2017, 22:19

      Ну уже не для кого не секрет, что он получит 5 ЗМ, причём заслуженно..

      2
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      ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный > Munez89 4 июня 2017, 23:32

      Полностью согласен..

      1
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