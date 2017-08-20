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    Джеррард считает, что Озил стал обузой для «Арсенала»

    Бывший лидер «Ливерпуля» Стивен Джеррард отметил неудовлетворительную игру полузащитника «Арсенала» Месута Озила при действиях в обороне. По мнению ветерана, один из лидеров «канониров» практически не участвует в отборе мяча.

    «Меня беспокоит то, что Озил практически не принимает участие в отборе мяча. В гостевых матчах он выглядит неубедительно и становится обузой для команды. Видимо, Озил хочет на поле лишь заниматься креативом. Однако игроки мирового уровня занимаются и черновой работой», – заявил Джеррард.

    Нынешний контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Daily Mail

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    20.08.2017 07:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 20 августа 2017, 10:41

      не в Барсу, а в Зенит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 августа 2017, 10:11

      В Барсу его,там сейчас туго...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 20 августа 2017, 09:23

      Беспокоился бы за Ливерпуль. А не за Месута.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +128

      Jackson88 20 августа 2017, 08:17

      обратно в Реал)))

      0
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