Джеррард считает, что Озил стал обузой для «Арсенала»

Бывший лидер «Ливерпуля» Стивен Джеррард отметил неудовлетворительную игру полузащитника «Арсенала» Месута Озила при действиях в обороне. По мнению ветерана, один из лидеров «канониров» практически не участвует в отборе мяча.

«Меня беспокоит то, что Озил практически не принимает участие в отборе мяча. В гостевых матчах он выглядит неубедительно и становится обузой для команды. Видимо, Озил хочет на поле лишь заниматься креативом. Однако игроки мирового уровня занимаются и черновой работой», – заявил Джеррард.

Нынешний контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.