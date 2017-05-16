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    Жигулев мечтает стать краснодарским Джеррардом

    Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев признался, что следит с детства за игрок полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты.

    «Андрес Иньеста уже очень давно является моим любимым футболистом. В возрасте 13 лет старался ему подражать, повторять его финты в матчах. До сих пор слежу за его играми. Еще нравится Стивен Джеррард.

    Готов ли я стать краснодарским Джеррардом? Готов! По крайней мере, буду к этому стремиться», – сказал Жигулев.

    В текущем сезоне 21-летний футболист провел в составе «Краснодара» шесть матчей в российской Премьер-лиге.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2017 07:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 16 мая 2017, 11:56

      Больше дела-меньше слов! Выучи этот Советский лозунг и больше трудись на поле и все у тебя и у команды будет ОТЛИЧНО!

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 08:52

      Так и напишут на футболке, "краснодарский Джеррард".

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 21:51

      Импортозамещение. )

      0
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