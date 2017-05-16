Жигулев мечтает стать краснодарским Джеррардом

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев признался, что следит с детства за игрок полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты.
«Андрес Иньеста уже очень давно является моим любимым футболистом. В возрасте 13 лет старался ему подражать, повторять его финты в матчах. До сих пор слежу за его играми. Еще нравится Стивен Джеррард.
Готов ли я стать краснодарским Джеррардом? Готов! По крайней мере, буду к этому стремиться», – сказал Жигулев.
В текущем сезоне 21-летний футболист провел в составе «Краснодара» шесть матчей в российской Премьер-лиге.
Источник: Чемпионат.ком